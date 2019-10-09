09.10.2019 17:57

Харьковский институт стал одним из дюжины победителей украинско-литовского научного конкурса научных проектов

Ученые обеих стран будут работать над проектами 2020-2021 годах



://mon.gov.ua

Харьковские и литовские ученые совместно выполнять научный проект "Микроволновые диоды новой конструкции для выявления направленного электромагнитного излучения" за средства госбюджета своих стран в 2020-2021 годах. Эта и другие работы входят в перечень, который был утвержден во время 8-го заседания двусторонней украинский-литовской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий, что произошло 8 октября 2019 года в Киеве.

Совместные исследования будут касаться лечения болезней, экологии, новых материалов и технологий, энергосбережения и тому подобное. В проектах будут участвовать 8 украинских вузов и 4 научных учреждения из разных регионов Украины - Киева, Одессы, Львова, Ивано-Франковска, Тернополя, Харькова. Полный список проектов-победителей можно посмотреть здесь.

"Литва является нашим стратегическим партнером по многим направлениям. Так, в сфере науки мы уже 26 лет продуктивного диалога и успешного сотрудничества. За это время наши ученые вместе внедрили 38 проектов, плюс сейчас завершают работу в 13 совместных проектах, рассчитанных на 2018-2019 года. по количеству проектов это второй показатель среди всех стран, с которыми сейчас выполняем двусторонние исследования, более имеем только с Польшей ", - отметил первый заместитель Министра образования и науки Украины Юрий Полюхович, который является председателем украинской части Комиссии.

Он напомнил, что конкурс на 2020-2021 годы было объявлено в марте этого года. Всего на него поступило 72 проекты от 53 вузов, 18 научных и 1 лаборатории. Все они прошли независимую научную экспертизу в обеих странах - именно на основе оценок экспертов Комиссия принимала решение об отборе проектов. Это проекты, которые с обеих сторон получили самые высокие оценки экспертов. Также учитывался региональный баланс и распределение по приоритетным направлениям.