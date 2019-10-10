Харьковские подростки дважды выводили родной регион в лидеры вступительной компании по профтехобразованию

В Украине завершилась вступительная компания в ПРОФТЕХ - более 6 тыс. абитуриентов Харьковщины зачислены по региональному и государственному заказу.
В 2019 году в учреждения профессионального образования зачислено 104 384 поступающие. Из них в Харькове 5194 ученика будут учиться за счет регионального заказа, 940 - государственного. Такую информацию подает Министерство образования и науки сегодня, 10 октября 2019 года, анализируя данные вступительной кампании.
Всего в 2019 году для бесплатного обучения в учреждениях профобразования было выделено более 123 тыс мест регионального и государственного заказа.
"В этом году нам удалось выполнить прогнозируемый объем на 85%. С одной стороны, это означает, что мы в очередной раз не сможем ответить на запрос работодателей в подготовке нужных им кадров. Ведь, например, региональный заказ формируется именно по запросу работодателей конкретной местности. С другой, есть и положительная динамика. Например, количество поступающих, которые будут учиться за счет госзаказа, выросла на 5% по сравнению с прошлым годом", - рассказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.
В ТОП-5 регионов, которые получили больше всего заявлений на обучение по региональным заказом, вошли:
ТОП-5 регионов, которые получили больше всего заявлений на обучение по государственному заказу, в частности, для подготовки по профессиям общегосударственного значения (МОН):
"Вступительная кампания в Профтех, в отличие от поступления в вузы, не имеет четких границ и условно продолжается с мая по октябрь. То есть как только 9-классники начинают получать документы о базовое образование, приемную комиссии на местах начинают работу. Но в целом вступить в проф-можно и сейчас, после завершения вступительной кампании. Ведь здесь можно получить не только профессию по полному циклу обучения, но и частичную квалификацию или пройти переобучение. Это позволяет за короткий период освоить определенные навыки и сразу применить их на практике, зарабатывая средства ", - отметила Ирина Шумик.
Она также добавила, что сейчас специалисты директората анализировать результаты вступительной кампании по каждой из областей. А уже в ближайшее время будут представлены изменения в Правилах приема, по которым будут набирать учащихся в учреждения профобразования в 2020 году.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
Вечером возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
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