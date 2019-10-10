10.10.2019 15:43

Харьковские подростки дважды выводили родной регион в лидеры вступительной компании по профтехобразованию

В Украине завершилась вступительная компания в ПРОФТЕХ - более 6 тыс. абитуриентов Харьковщины зачислены по региональному и государственному заказу.



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В 2019 году в учреждения профессионального образования зачислено 104 384 поступающие. Из них в Харькове 5194 ученика будут учиться за счет регионального заказа, 940 - государственного. Такую информацию подает Министерство образования и науки сегодня, 10 октября 2019 года, анализируя данные вступительной кампании.

Всего в 2019 году для бесплатного обучения в учреждениях профобразования было выделено более 123 тыс мест регионального и государственного заказа.

"В этом году нам удалось выполнить прогнозируемый объем на 85%. С одной стороны, это означает, что мы в очередной раз не сможем ответить на запрос работодателей в подготовке нужных им кадров. Ведь, например, региональный заказ формируется именно по запросу работодателей конкретной местности. С другой, есть и положительная динамика. Например, количество поступающих, которые будут учиться за счет госзаказа, выросла на 5% по сравнению с прошлым годом", - рассказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.

В ТОП-5 регионов, которые получили больше всего заявлений на обучение по региональным заказом, вошли:

Днепропетровщина - 8139 учащихся (90% от утвержденного объема)

Львовщина - 7090 учащихся (71%)

Одесская область - 5217 учащихся (96%)

Харьковщина - 5194 ученика (91%)

м. Киев - 4741 ученик (85%).

ТОП-5 регионов, которые получили больше всего заявлений на обучение по государственному заказу, в частности, для подготовки по профессиям общегосударственного значения (МОН):

Днепропетровщина - 1285 учащихся (97% от утвержденного объема)

Харьковщина - 940 учеников (93%)

Полтавщина - 911 учеников (73%)

Хмельницкая - 870 учащихся (102%)

Донетчина - 841 ученик (73%).

"Вступительная кампания в Профтех, в отличие от поступления в вузы, не имеет четких границ и условно продолжается с мая по октябрь. То есть как только 9-классники начинают получать документы о базовое образование, приемную комиссии на местах начинают работу. Но в целом вступить в проф-можно и сейчас, после завершения вступительной кампании. Ведь здесь можно получить не только профессию по полному циклу обучения, но и частичную квалификацию или пройти переобучение. Это позволяет за короткий период освоить определенные навыки и сразу применить их на практике, зарабатывая средства ", - отметила Ирина Шумик.

Она также добавила, что сейчас специалисты директората анализировать результаты вступительной кампании по каждой из областей. А уже в ближайшее время будут представлены изменения в Правилах приема, по которым будут набирать учащихся в учреждения профобразования в 2020 году.