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15.10.2019  16:47   

ХНЭУ создал серию обучающих мультиков

Серию мультфильмов на экономические темы на французском языке создали в Харьковском национальном университете имени Семена Кузнеца.


//city.kharkov.ua
В рамках проекта «Экономическая азбука», который победил в конкурсе на получение гранта от «Agence universitaire de la Francophonie» («Университетское агентство франкоязычных стран») была создана серия франкоязычных экономических мультфильмов. Забавные персонажи простым языком рассказывают о сложных экономических законах и понятиях и обучают школьников финансовой  грамотности. Серию посвятили году французского языка в Украине и началу набора в осеннюю франкоязычную школу.
 
«Экономические мультфильмы» размещены на YouTube-канале вуза. Школы могут  использовать их для информационных и развлекательных материалов при проведении учебных мероприятий.
 
Отметим, в ХНЭУ им. С. Кузнеца в сотрудничестве с Францией действуют ряд программ, в частности, двойных дипломов с университетом Лион-2 им. братьев Люмьер и Университетом Монпелье (Франция), реализуется ряд проектов мобильности студентов в рамках грантов, преподаватели французских университетов преподают в ХНЭУ им. С. Кузнеца, ведутся совместные исследования.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  хнэу, мультфильм, харьков
 
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