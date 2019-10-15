15.10.2019 16:47

ХНЭУ создал серию обучающих мультиков

Серию мультфильмов на экономические темы на французском языке создали в Харьковском национальном университете имени Семена Кузнеца.



//city.kharkov.ua

В рамках проекта «Экономическая азбука», который победил в конкурсе на получение гранта от «Agence universitaire de la Francophonie» («Университетское агентство франкоязычных стран») была создана серия франкоязычных экономических мультфильмов. Забавные персонажи простым языком рассказывают о сложных экономических законах и понятиях и обучают школьников финансовой грамотности. Серию посвятили году французского языка в Украине и началу набора в осеннюю франкоязычную школу.

«Экономические мультфильмы» размещены на YouTube-канале вуза. Школы могут использовать их для информационных и развлекательных материалов при проведении учебных мероприятий.

Отметим, в ХНЭУ им. С. Кузнеца в сотрудничестве с Францией действуют ряд программ, в частности, двойных дипломов с университетом Лион-2 им. братьев Люмьер и Университетом Монпелье (Франция), реализуется ряд проектов мобильности студентов в рамках грантов, преподаватели французских университетов преподают в ХНЭУ им. С. Кузнеца, ведутся совместные исследования.