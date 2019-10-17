17.10.2019 10:50

Определены победители турнира юных биологов

ХIV городской турнир юных биологов прошел в Харьковском лицее №107.



://city.kharkov.ua

В нем приняли участие 75 учеников, которые выступали в составе 14 команд из всех районов города и команда Харьковской областной специализированной школы-интерната «Одаренность».



По итогам соревнований, 1–е место в командном зачете завоевали представители гимназии №116 - команда «Alium». 2-е место разделили воспитанники лицея №107 и команда «Титановое копыто» гимназии №47. 3-е место получили три команды: «Дирижабль» (гимназия №46 имени М.В. Ломоносова), «Гелиос» (УВК №45 «Академическая гимназия») и сборные команды учащихся Киевского и Новобаварского районов.



В личном зачете победу одержали ученица гимназии №116 Мария Колосенко и Руслан Оганов из гимназии №47. 2-е место заняли Максим Дьяков (лицей №107), Екатерина Проценко (гимназия №47), Александра Куценко (гимназии №46) и Богдана Бережная (гимназии №116). 3-е место досталось ученику лицея №107 Егору Иващенко и представительнице гимназии №46 Екатерине Труфан.



Победители турнира представят Харьков на Всеукраинском турнире юных биологов, который пройдет с 29 октября по 3 ноября в Полтаве.