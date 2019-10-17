Квест с Пингвинами, Енотами, Совами и Змеями в 129 школе (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковский зоопарк провел зоологический квест в школе.
Как сообщили в коммунальном предприятии, участниками действа стали ученики седьмых классов. Четыре команды – "Пингвины", "Еноты", "Совы" и "Змеи" разгадывали ребусы и загадки из мира животных. На каждом посту квеста, а их было 5, за правильные ответы команды получали фишки, которые в конце подсчитывались. Первое место заняли "Совы".
Как проинформировали в зоопарке, школы сами обращаются с просьбой приехать и провести различные мероприятия.
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