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17.10.2019  12:02   

Квест с Пингвинами, Енотами, Совами и Змеями в 129 школе (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковский зоопарк провел зоологический квест в школе.


://zoo.kharkov.ua

Как сообщили в коммунальном предприятии, участниками действа стали ученики седьмых классов. Четыре команды – "Пингвины", "Еноты", "Совы" и "Змеи" разгадывали ребусы и загадки из мира животных. На каждом посту квеста, а их было 5, за правильные ответы команды получали фишки, которые в конце подсчитывались. Первое место заняли "Совы".

Как проинформировали в зоопарке, школы сами обращаются с просьбой приехать и провести различные мероприятия.

 

 

 

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  квест, школа, харьков, зоопарк
 
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