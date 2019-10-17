В Харькове прошел турнир юных программистов

IV городской турнир юных информатиков среди школьников состоялся в Харьковском национальном университете радиоэлектроники.
В нем приняли участие 70 школьников - учащиеся 9-11-х классов, которые представили все районы города, и команда областной специализированной школы-интерната «Одаренность».
Юные информатики разработали собственную версию программы известной компьютерной игры, презентовали проекты и решали алгоритмические задачи. В состав жюри вошли преподаватели Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды и Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
По итогам состязания победителем турнира стала команда «К 45 - 3» учеников Харьковского учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» Шевченковского района. 2-е место заняли команды «К 45 - 1» и «К 45 - 2» (также УВК №45 «Академическая гимназия»).
Дипломами третьей степени награждены: сборная команда «IT-boys» Индустриального района (школы №26, 80, 119 и 163); команда Харьковского физико-математического лицея №27; сборная команда Киевского района (школы №9, 36, 62 и лицей «Профессионал»); команда Харьковского технического лицея №9 Киевского района.
В номинации «За лучшую разработку заочного проекта» победила команда «К 45 - 2» УВК №45 «Академическая гимназия»; в номинации «За лучшую разработку задачи-проекта» - команда «К 45 - 3» УВК №45 «Академическая гимназия»; в номинации «За лучшую презентацию задачи-проекта» - команда учащихся Харьковского физико-математического лицея №27; «За волю к победе» - команда учащихся Харьковской гимназии №14 Немышлянского района. Командой лучших программистов была признана сборная команда «IT-boys» Индустриального района.
Отметим, что победители городского турнира представят Харьков на Всеукраинском турнире юных информатиков, который состоится в ноябре в Кривом Роге.
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