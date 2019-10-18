Харьковчане получили стипендии президента

Харьковчанам, участникам и призерам международных ученических олимпиад, назначены стипендии президента Украины на 2019 г.
Об этом
Стипендии получили:
Ковальчук и Кутах будут учиться в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
Вечер 18 октября проведите в кругу близких людей, советует астролог.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится в Харькове до конца дня. Без осадков.
Ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный.
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