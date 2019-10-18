18.10.2019 10:20

Харьковчане получили стипендии президента

Харьковчанам, участникам и призерам международных ученических олимпиад, назначены стипендии президента Украины на 2019 г.



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Об этом сообщили в Минобразовании.

Стипендии получили:

Кирилл Ковальчук (физика, бронзовый призер) – ученик 11 класса Харьковского физико-математического лицея №27;

Анастасия Кутах (физика, бронзовый призер) – ученица 11 класса Харьковского физико-математического лицея №27;

Руслан Оганов (биология, участник) - ученик 10 класса Харьковской гимназии №47.

Ковальчук и Кутах будут учиться в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.