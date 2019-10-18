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18.10.2019  10:20   

Харьковчане получили стипендии президента

Харьковчанам, участникам и призерам международных ученических олимпиад, назначены стипендии президента Украины на 2019 г.


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Об этом сообщили в Минобразовании.

Стипендии получили:

  • Кирилл Ковальчук (физика, бронзовый призер) – ученик 11 класса Харьковского физико-математического лицея №27;
  • Анастасия Кутах (физика, бронзовый призер) – ученица 11 класса Харьковского физико-математического лицея №27;
  • Руслан Оганов (биология, участник) - ученик 10 класса Харьковской гимназии №47.

Ковальчук и Кутах будут учиться в Киевском  национальном университете имени Тараса Шевченко.

Тэги:  стипендия, президент, харьков, ученики
 
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