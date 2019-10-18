18.10.2019 17:39

На выходных в Харькове - турнир юных изобретателей

ХIII городской турнир юных изобретателей и рационализаторов пройдет 19 октября в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова (ул. Маршала Бажанова, 17).



//city.kharkov.ua

В нем примут участие 60 учащихся 9-11-х классов со всех районов города. Членами жюри выступят преподаватели, научные сотрудники и студенты университета городского хозяйства и Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Победителям вручат дипломы Департамента образования и подарки.

Начало - в 10:00.

Отметим, что всего в Харькове проходит 11 городских ученических командных турниров для старшеклассников: юных физиков, химиков, математиков, информатиков, историков, правоведов, биологов, географов, экономистов, изобретателей и рационализаторов, журналистов. Это командные соревнования школьников, где они демонстрируют умения вместе решать сложные задачи, представлять собственные проекты решения творческих задач и защищать их в научной дискуссии. Главная цель - найти талантливых детей и создать благоприятные условия для реализации и развития их творческих способностей. По результатам соревнований определятся команды, которые представят Харьков на всеукраинском уровне.

Турниры проводит Департамент образования городского совета в рамках реализации Комплексной программы развития образования города Харькова на 2018-2022 годы.