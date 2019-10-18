18.10.2019 16:16

Харьковчане поздравили победителей XІІ городского турнира юных географов

На базе Харьковской гимназии № 116 состоялся XИИ городской турнир юных географов для учащихся 7-11-х классов учреждений общего среднего образования Харькова.



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В турнирных соревнованиях приняли участие 60 школьников, которые представили все районы города. В состав жюри вошли преподаватели и студенты Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина и Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды.

Победителем турнира, заняв первое место в командном зачете стала

- сборная команда учащихся учреждений образования Московского района «Архипелаг» (ХООШ №№ 122, №139, 140, 143, ХСШ № 156), руководители команды Свекла Ю.Л., учитель ХООШ № 140 и Резник А.И., учитель ХСШ №156.

Второе место заняли команды:

- сборная команда учащихся учебных заведений Слободского района «7-я параллель» (ХГ № 46 имени М. В. Ломоносова, ХГ № 82, ХТЛ № 173), Гога С.И., учитель ХГ № 46 им. М.В. Ломоносова;

- сборная команда учащихся учебных заведений Новобаварского района «Оазис» (ХООШ № 28, 127 имени К. Жукова, 153, ХГ № 65, ХСШ № 162), руководитель команды Войтенко Т.Т., учитель ХГ № 65.

Дипломами III степени награждены команды:

- команда учеников ХСШ № 80 Индустриального района «Бриз», руководитель команды Колосова Н.С., учитель ХСШ № 80;

- сборная команда учащихся учебных заведений Основянского района «Меридиан» (ХГ № 12 ХООШ № 48, 120, ХСШ № 66), руководитель команды Кравчук Н. Л., учитель ХСШ № 66;

- сборная команда учащихся учебных заведений Шевченковского района «50-я параллель» (ХУВК № 45 «Академическая гимназия», ХЛ № 149), руководители команды Обод М.Л., учитель ХУВК № 45 «Академическая гимназия», Челомбитько З.В. , учитель ХЛ № 149.

В личном первенстве победителями признаны и награждены:

Дипломом I степени:

- Беденко Мария, ученица 10 класса Харьковской гимназии № 46 имени М.В. Ломоносова Харьковского городского совета Харьковской области.

Дипломами II степени:

- Янченко Дмитрий, ученик 11 класса Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 80 Харьковского городского совета Харьковской области;

- Силенко Дарья, ученица 11 класса Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 164 Харьковского городского совета Харьковской области;

Дипломами III степени:

- Красноруцкий Дмитрий, ученик 11 класса Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 143 Харьковского городского совета Харьковской области;

- Степанец Елизавета, ученица 11 класса Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 124 Харьковского городского совета Харьковской области;

- Гамуля Наталья, ученица 11 класса Харьковской гимназии № 12 Харьковского городского совета Харьковской области.

По результатам участия в XII городском турнире команды-победители будут защищать честь Харькова на финальном этапе ХV Всеукраинского турнира юных географов, который пройдет с 28 октября по 1 ноября 2019 в Виннице.