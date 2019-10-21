21.10.2019 16:46

Пробное ВНО Харьков - 2020

Как сообщили Департаменте образования ХГС с 03 по 24 января 2020 продлится регистрация на пробное платное ВНО-2020.



http://www.kharkivosvita.net.ua

В соответствии с приказом Украинского центра оценивания качества образования от 10.10.2019 № 139 «О проведении пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году» с 03 по 24 января 2020 продлится регистрация на пробное ВНО-2020 на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования (zno- kharkiv.org.ua/probne-zno).

Пробное ВНО является платным для участников и неприбыльным для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц.

Пробное ВНО состоится:

21 марта 2020 - по украинскому языку и литературе;

28 марта 2020 - по одному из предметов: истории Украины, математике, английскому языку, немецкому языку, французскому языку, испанскому языку, биологии, географии, физике, химии.

Участник сможет принять участие в одном из предложенных в тот или иной день тестирования.

Пробное внешнее независимое оценивание проходит с целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структуре и содержанию тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места.

Для получения результатов пробного ВНО каждому участнику нужно будет занести свои ответы на специальный сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания». Результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 27 марта, по другим предметам - 3 апреля.

Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не будет засчитан как оценки государственную итоговую аттестацию но не будет использовано для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения.