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21.10.2019  16:46   

Пробное ВНО Харьков - 2020

Как сообщили Департаменте образования ХГС с 03 по 24 января 2020 продлится регистрация на пробное платное ВНО-2020.


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В соответствии с приказом Украинского центра оценивания качества образования от 10.10.2019 № 139 «О проведении пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году» с 03 по 24 января 2020 продлится регистрация на пробное ВНО-2020 на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования (zno- kharkiv.org.ua/probne-zno).

   Пробное ВНО является платным для участников и неприбыльным для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц.
   Пробное ВНО состоится:
   21 марта 2020 - по украинскому языку и литературе;
   28 марта 2020 - по одному из предметов: истории Украины, математике, английскому языку, немецкому языку, французскому языку, испанскому языку, биологии, географии, физике, химии.
   Участник сможет принять участие в одном из предложенных в тот или иной день тестирования.
  Пробное внешнее независимое оценивание проходит с целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структуре и содержанию тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места.
  Для получения результатов пробного ВНО каждому участнику нужно будет занести свои ответы на специальный сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания». Результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 27 марта, по другим предметам - 3 апреля.
   Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не будет засчитан как оценки государственную итоговую аттестацию но не будет использовано для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения.
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  тесты, абитуриент, харьков, поступление, министерство
 
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