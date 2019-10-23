23.10.2019 17:48

На выходных в Харькове - турнир по физике среди школьников

ХХVIII городской турнир юных физиков для учащихся 9-11 классов состоится 26 октября в Харьковском физико-математическом лицее № 27 (ул. Марьинская, 12/14).



//city.kharkov.ua

В нем примут участие 75 школьников со всех районов города, в том числе ученики Харьковского физико-математического лицея № 27 и Харьковского университетского лицея. Членами жюри выступят преподаватели, научные сотрудники и студенты физико-технического, физического и физико-энергетического факультетов Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Победителей наградят дипломами Департамента образования и подарками. Лучшие команды представят Харьков на всеукраинском уровне.

Турнир юных физиков - это командное соревнование школьников в их умении вместе решать сложные научные задачи, представлять собственные проекты решения и защищать их в научной дискуссии.

Начало - в 10:00.

Отметим, что в прошлом году пять харьковских команд стали победителями всеукраинского турнира по физике, где заняли одно первое, три вторых и одно третье места.

Интеллектуальные соревнования проводит Департамент образования городского совета в рамках реализации Комплексной программы развития образования города Харькова на 2018-2022 годы. Главная цель - найти талантливых детей и создать благоприятные условия для реализации и развития их способностей.