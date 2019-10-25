25.10.2019 17:07

Харьковчане поздравили победителей XХІІ Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М. И. Ядренко (ФОТО)

Харьковские сшкольники стали абсолютными победителями финального этапа Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М. И. Ядренко в Черновцах.



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19 октября по 24 ноября 2019 в городе Черновцы состоялся финальный этап XХІІ Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М. И. Ядренко.

В турнире приняли участие 17 команд из разных областей Украины.

Город Харьков представляли команды Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» (руководитель Крыжановский А.Ф., Заслуженный учитель Украины), Харьковского физико-математического лицея № 27 (руководитель Щербина А. С., кандидат физико-математических наук) и сборная команда учащихся Индустриального района (ХСШ №№ 80, 119 и ХООШ №№ 104, 113). Руководитель Соколик Н. Г., «специалист высшей категории», «учитель-методист».

Команда Харьковского физико-математического лицея № 27 стала победителем, награждена Дипломом I степени и Переходным отличием - абсолютного победителя XХІІ Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М. И. Ядренко.

Дипломом III степени отмечена команда Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия».

Дипломами за победу в математической олимпиаде турнира награждены: Барков Руслан - Дипломом I степени, Горкун Александр, Пелецький Владислав и Яковенко Владислав - дипломами III степени, представители сборной команды Индустриального района «Фортуна».