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25.10.2019  17:07   

Харьковчане поздравили победителей XХІІ Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М. И. Ядренко (ФОТО)

Харьковские сшкольники стали абсолютными победителями финального этапа Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М. И. Ядренко в Черновцах.


// kharkivosvita.net.ua/new

 19 октября по 24 ноября 2019 в городе Черновцы состоялся финальный этап XХІІ Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М. И. Ядренко. 

   В турнире приняли участие 17 команд из разных областей Украины. 
   Город Харьков представляли команды Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» (руководитель Крыжановский А.Ф., Заслуженный учитель Украины), Харьковского физико-математического лицея № 27 (руководитель Щербина А. С., кандидат физико-математических наук) и сборная команда учащихся Индустриального района (ХСШ №№ 80, 119 и ХООШ №№ 104, 113). Руководитель Соколик Н. Г., «специалист высшей категории», «учитель-методист».
   Команда Харьковского физико-математического лицея № 27 стала победителем, награждена Дипломом I степени и Переходным отличием - абсолютного победителя XХІІ Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М. И. Ядренко.
   Дипломом III степени отмечена команда Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия». 
   Дипломами за победу в математической олимпиаде турнира награждены: Барков Руслан - Дипломом I степени, Горкун Александр, Пелецький Владислав и Яковенко Владислав - дипломами III степени, представители сборной команды Индустриального района «Фортуна».
   
 
 
 
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  турнир, математика, школьники, харьков, олимпиада, победители
 
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