25.10.2019 17:57

Гости из китайского города-побратима ознакомились со сферой образования Харькова (ФОТО)

Представители Цзинаня (Китайская Народная Республика) сегодня, 25 октября, посетили Харьковскую гимназию №47.



//city.kharkov.ua

В состав делегации вошли вице-мэр, представители Департамента образования, директор школы иностранных языков, педагоги города. Они посетили в харьковской гимназии новые кабинеты химии и биологии, математики, украинского языка, читальный зал библиотеки, новый стадион, который был открыт в этом году. Члены делегации пообщались с коллективом гимназии и узнали, как устроен учебный процесс в харьковской школе.

Как сообщил директор Департамента образования города Цзинань Ван Биньму, цель визита делегации – ознакомиться и сравнить сферу образования в Харькове и Цзинане, поделиться опытом и перенять лучшие практики обучения. Ван Биньму отметил, что ему и коллегам понравилось, как в гимназии обучают детей, как к ним относятся, и выразил надежду на сотрудничество с учебным учреждением.

Директор гимназии №47 Нина Клименко сообщила, что благодаря поддержке городской власти в 2018 году в учебном учреждении оборудовали новый кабинет химии, а в этом году – кабинет биологии.

«В кабинете биологии есть микроскопы, химические препараты, мультимедийная доска, все компьютеризировано. По химии, например, сегодня проходили строение атома. Сначала дети получили наглядный материал - детали сатома, все записали, рассмотрели атом в 3D. Это уже не те уроки, которые были даже пять лет назад. Все интересно, захватывающе», - рассказала Нина Клименко.

По ее словам, гимназия уже сотрудничает с учебными учреждениями Словакии, Чехии, Польши. Теперь учителей гимназии пригласили посетить Китай.

«Нужно поднимать профессионализм учителя, чтобы он был востребован в обществе. Нужно много усилий прикладывать, чтобы подготовить успешного выпускника и в будущем - гражданина, что мы и делаем. Сотрудничество с иностранными коллегами обогащает опыт, когда можно увидеть себя со стороны, обменяться лучшими методиками обучения. Ведь мы делаем одно общее дело, их, как и нас, интересует качество знаний и будущее детей. Поэтому есть о чем говорить. Любой опыт всегда полезен», - сказала Нина Клеменко.

Отметим, что сегодня департаменты образования из Харькова и города Цзинань подпишут меморандум о сотрудничестве.

Справка. Цзинань - столица провинции Шаньдун в КНР. В городе около 2 тыс. предприятий, более 200 научно-исследовательских организаций, 16 высших и 38 средних специальных учебных заведений. Соглашение об установлении побратимских отношений между Харьковом и Цзинанем было подписано 23 мая 2007 года. В 2017 году был подписан меморандум о продолжении сотрудничества.

Коллектив гимназии №47 награжден золотой медалью IX Международной выставки «Современные учреждения образования в 2018/2019 учебном году» в номинации «Внедрение инноваций в педагогический процесс по повышению уровня подготовки учащихся». За последние три года гимназия подготовила 40 золотых и серебряных медалистов. В 2018 году ученики гимназии завоевали две серебряные медали на 52-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии и серебряную медаль на Международной химической олимпиаде.