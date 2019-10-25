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25.10.2019  18:48   

Харьков развивает сотрудничество с Китаем в сфере образования (ФОТО)

Меморандум о дружбе и сотрудничестве между Департаментами образования Харькова и Цзинаня (КНР) был подписан сегодня, 25 октября, в Харьковском городском совете.


//city.kharkov.ua
Документ подписали директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко и директор Департамента образования муниципалитета города Цзинань Ван Биньму.
 
В ходе встречи вице-мэр города Цзинань Ван Гуйин, которая возглавила китайскую делегацию, сообщила, что цель визита в Харьков - ознакомиться с системой образования города и работой средних и высших учебных учреждений, для того чтобы в дальнейшем организовать обмен студентами и преподавателями между городами-партнерами. Также вице-мэр предложила, как вариант, создать общий центр по техническим наукам для дальнейшего сотрудничества между городами.
 
Сегодня гости посетили Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» и гимназию №47. Ван Гуйин отметила хорошую организацию учебного процесса в учреждениях и то, что, в частности, школьники учатся с большим желанием и интересом.
 
В свою очередь заместитель Харьковского городского головы - исполняющий делами исполнительного комитета Татьяна Чечетова-Терашвили подчеркнула, что городской голова Геннадий Кернес и горсовет уделяют особое внимание сфере образования, куда направляются значительные финансовые ресурсы, для того чтобы харьковская молодежь получала качественное образование.
 
«Нам есть чем поделиться, ведь Харьков – это интелектуальная столица нашей страны, где расположено наибольшее количество вузов и предоставляется действительно качественное образование. Подписание меморандума позволит нам углубить сотрудничество в этой сфере, поделиться практическим опытом и наработками, а также реализовать новые совместные проекты в Харькове и Цзинане», - сказала вице-мэр.
 
Сегодня стороны наметили первые шаги в этом направлении. В частности, на базе гимназии №47 планируется создать курсы по изучению китайского языка.
 
«Мы обсудили вопрос о создании бесплатных факультативов для школьников по изучению китайского языка. Коллеги из Цзинаня обещают предоставить для этого своих специалистов. Такая практика у нас в Харькове уже существует. Например, в гимназии №23 с углубленным изучением немецкого языка есть договор о сотрудничестве с Германией, и немецкая сторона предоставляет нам своих учителей», - сообщила Ольга Деменко.
 
При этом она добавила, что педагоги из Харькова также поедут обучать студентов Цзинаня украинскому языку.
 
В завершение встречи глава китайской делегации пригласила представителей Харьковского горсовета принять участие в образовательном форуме, который состоится в Цзинане в сентябре 2020 года.
 
Напомним, соглашение об установлении побратимских отношений между Харьковом и Цзинанем было подписано в мае 2007 года. В 2017 году между городами был также подписан меморандум о взаимопонимании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  сотрудничество с китаем, меморандум, харьков
 
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