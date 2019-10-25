25.10.2019 18:48

Харьков развивает сотрудничество с Китаем в сфере образования (ФОТО)

Меморандум о дружбе и сотрудничестве между Департаментами образования Харькова и Цзинаня (КНР) был подписан сегодня, 25 октября, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Документ подписали директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко и директор Департамента образования муниципалитета города Цзинань Ван Биньму.

В ходе встречи вице-мэр города Цзинань Ван Гуйин, которая возглавила китайскую делегацию, сообщила, что цель визита в Харьков - ознакомиться с системой образования города и работой средних и высших учебных учреждений, для того чтобы в дальнейшем организовать обмен студентами и преподавателями между городами-партнерами. Также вице-мэр предложила, как вариант, создать общий центр по техническим наукам для дальнейшего сотрудничества между городами.

Сегодня гости посетили Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» и гимназию №47. Ван Гуйин отметила хорошую организацию учебного процесса в учреждениях и то, что, в частности, школьники учатся с большим желанием и интересом.

В свою очередь заместитель Харьковского городского головы - исполняющий делами исполнительного комитета Татьяна Чечетова-Терашвили подчеркнула, что городской голова Геннадий Кернес и горсовет уделяют особое внимание сфере образования, куда направляются значительные финансовые ресурсы, для того чтобы харьковская молодежь получала качественное образование.

«Нам есть чем поделиться, ведь Харьков – это интелектуальная столица нашей страны, где расположено наибольшее количество вузов и предоставляется действительно качественное образование. Подписание меморандума позволит нам углубить сотрудничество в этой сфере, поделиться практическим опытом и наработками, а также реализовать новые совместные проекты в Харькове и Цзинане», - сказала вице-мэр.

Сегодня стороны наметили первые шаги в этом направлении. В частности, на базе гимназии №47 планируется создать курсы по изучению китайского языка.

«Мы обсудили вопрос о создании бесплатных факультативов для школьников по изучению китайского языка. Коллеги из Цзинаня обещают предоставить для этого своих специалистов. Такая практика у нас в Харькове уже существует. Например, в гимназии №23 с углубленным изучением немецкого языка есть договор о сотрудничестве с Германией, и немецкая сторона предоставляет нам своих учителей», - сообщила Ольга Деменко.

При этом она добавила, что педагоги из Харькова также поедут обучать студентов Цзинаня украинскому языку.

В завершение встречи глава китайской делегации пригласила представителей Харьковского горсовета принять участие в образовательном форуме, который состоится в Цзинане в сентябре 2020 года.

Напомним, соглашение об установлении побратимских отношений между Харьковом и Цзинанем было подписано в мае 2007 года. В 2017 году между городами был также подписан меморандум о взаимопонимании.