26.10.2019 09:22

Завершается реконструкция стадиона для учащихся двух школ

Стадион, где будут заниматься учащиеся 199-й и 117-й школ будет многофункциональным.



//city.kharkov.ua

Спортивное сооружение будет с искуственным футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, тренажерами, теннисными столами и игровыми формами.

Как сообщил председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский, работы выполняются в рамках городской программы «Школьный стадион» после обращения родительского комитета к городскому голове Геннадию Кернесу.

«Здесь стадион был в плохом состоянии. Было дано поручение, и сегодня мы практически завершаем работы. Осталось выполнить обустройство дороги, по которой сюда будут ходить школьники, а харьковчане - спокойно пересекать улицы Шекспира, Тобольскую и выходить на проспект Науки», - сообщил Владимир Котковский.

По его словам, в этом году в районе восстановили еще два стадиона, и уже совместно с Департаментом образования начали составлять списки планов работ на следующий год.

Напомним, что всего в Харькове в этом году планируется открыть более 20 современных школьных стадионов.