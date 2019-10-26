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26.10.2019  09:22   

Завершается реконструкция стадиона для учащихся двух школ

Стадион, где будут заниматься учащиеся 199-й и 117-й школ будет многофункциональным.


//city.kharkov.ua
Спортивное сооружение будет с искуственным футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, тренажерами, теннисными столами и игровыми формами.
 
Как сообщил председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский, работы выполняются в рамках городской программы «Школьный стадион» после обращения родительского комитета к городскому голове Геннадию Кернесу.
 
«Здесь стадион был в плохом состоянии. Было дано поручение, и сегодня мы практически завершаем работы. Осталось выполнить обустройство дороги, по которой сюда будут ходить школьники, а харьковчане - спокойно пересекать улицы Шекспира, Тобольскую и выходить на проспект Науки», - сообщил Владимир Котковский.
 
По его словам, в этом году в районе восстановили еще два стадиона, и уже совместно с Департаментом образования начали составлять списки планов работ на следующий год.
 
Напомним, что всего в Харькове в этом году планируется открыть более 20 современных школьных стадионов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  стадион, реконструкция, харьков
 
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