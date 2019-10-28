28.10.2019 10:45

Харьковские школьники стали абсолютными победителями всеукраинского математического турнира

Финальный этап XХII Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М.И. Ядренко проходил 19-24 октября в городе Черновцы.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте образования, в турнире приняли участие 17 команд из разных областей Украины, в том числе - команды Харьковского учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия», Харьковского физико-математического лицея №27 и сборная команда учащихся Индустриального района (школы №80, 104, 113 и 119).

По итогам турнира выиграла команда физико-математического лицея №27, которую наградили дипломом 1-й степени и Переходным отличием абсолютного победителя Всеукраинского турнира юных математиков.



Команда «Академической гимназии» получила диплом 3-й степени.



Дипломами за победу в математической олимпиаде турнира награждены Руслан Барков (диплом 1-й степени), а также Александр Горкун, Владислав Пелецкий и Владислав Яковенко (дипломы 3-й степени).