Харьковские школьники стали абсолютными победителями всеукраинского математического турнира

Финальный этап XХII Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М.И. Ядренко проходил 19-24 октября в городе Черновцы.
Как сообщили в Департаменте образования, в турнире приняли участие 17 команд из разных областей Украины, в том числе - команды Харьковского учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия», Харьковского физико-математического лицея №27 и сборная команда учащихся Индустриального района (школы №80, 104, 113 и 119).
По итогам турнира выиграла команда физико-математического лицея №27, которую наградили дипломом 1-й степени и Переходным отличием абсолютного победителя Всеукраинского турнира юных математиков.
Команда «Академической гимназии» получила диплом 3-й степени.
Дипломами за победу в математической олимпиаде турнира награждены Руслан Барков (диплом 1-й степени), а также Александр Горкун, Владислав Пелецкий и Владислав Яковенко (дипломы 3-й степени).
27 октября 2019 года не исключено появление блестящих идей, которые, воплотившись в реальность, могут избавить от многих проблем. Вообще сегодня практически все будут думать о том, как выстроить жизненный путь, чтобы он стал максимально простым и успешным. В числе практических дел, выполненных за воскресенье: уборка, помощь друзьям, непринуждённая переписка с новым знакомым и избавление от какого-то косметического недостатка.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
День освобождения Украины от нацистских захватчиков - праздник, который отмечается в Украине ежегодно 28 октября, в день окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины.
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