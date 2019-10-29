29.10.2019 12:30

Команда харьковского лицея №161 седьмой раз победила в городском физическом турнире

ХХVIII Городской турнир юных физиков прошел 26 октября в Харьковском физико-математическом лицее №27.



://city.kharkov.ua

В нем приняли участие 75 учеников - 15 команд из всех районов города. В состав жюри вошли ученые, преподаватели и студенты физического, физико-технического факультетов Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, а также победители всеукраинских олимпиад, конкурсов-защит Малой академии наук, всеукраинских и международных турниров юных физиков прошлых лет. Соревнования проходили в два тура в пяти группах.



По итогам турнира, в командном зачете седьмой год подряд победила команда «Момент импульса» лицея №161 «Импульс» Немышлянского района.



Второе место заняла команда «Веселые лептоны» физико-математического лицея №27 и команда «5 домов» специализированной школы №62 Киевского района.



Третье место разделили сборные команды Московского района «Шесть степеней свободы» (школы №143, 103, 31, лицей №141, гимназия №144), Шевченковского района «Спектр» (школы №51, 150, гимназия №6 «Мариинская гимназия») и команды «45-2» учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» и «Cyberplanck» лицея №89.



В личном зачете победителем стал ученик лицея №161 «Импульс» Илья Хорошко. Второе место занял ученик школы №51 Александр Повитчан. Дипломы 3-й степени получили ученик школы №62 Александр Киценко, ученица гимназии №34 Светлана Алтухова, ученик лицея №89 Максим Литвиненко, ученик физико-математического лицея №27 Артем Сараев, а также учащиеся «Академической гимназии» Михаил Бондаренко, Артем Литкевич, Егор Чуканов.



Победителей турнира наградили дипломами Департамента образования Харьковского городского совета и подарками. Лучшие знатоки физики представят Харьков на Всеукраинском турнире юных физиков, который пройдет 22-27 ноября в Запорожье.



С фотоотчетом турнира можно ознакомиться здесь.