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29.10.2019  18:41   

В Каразинском университете пройдет День открытых дверей

Традиционный День открытых дверей состоится 10 ноября в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в университете, в рамках мероприятия запланирована встреча руководства вуза, деканов и представителей приемной комиссии с поступающими и их родителями. Абитуриенты получат всю необходимую информацию о программах подготовки, деятельности факультетов, особенностях вступительной кампании.
 
Также в холле актового зала будут представлены все факультеты вуза.
Начало – в 10:00.
 
Место проведения: актовый зал главного корпуса ХНУ им. В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  университет каразина, день открытых дверей, харьков
 
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