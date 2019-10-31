31.10.2019 17:07

Харьковская специальная школа № 5 выиграла конкурс на создание современного медиацентра

Эксперты конкурса Youth MediaLab отобрали два десятка из пятисот школ, где в течение года создадут современные медиастудии.



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Среди 500 школ и учреждений Внешкольное эксперты конкурса "Youth MediaLab 2019-2020" отобрали 20 финалистов. Эти учреждения будут оборудованы современными медиастудии, где ученики смогут создавать более качественные материалы для своих редакций. Финал и определения победителей состоялось сегодня, 31 октября 2019 года.

"Медиаграмотность является относительно новым предметом, который преподают в школах. Поэтому очень важно, что в Украине увеличивается количество проектов, которые охватывают это направление. В целом же этой инициативе мы хотели поддержать школьников, которые начали журналистскую деятельность, хотят знать больше об этой профессии и, главное, - делать медиаматериалы на качественном уровне. Теперь они получат достаточно инструментов, в том числе технических, чтобы осуществить такую ​​задачу ", - отметила заместитель Министра образования и науки Любомира Мандзий.

По условиям программы учреждения-финалисты получат комплекты современных медиастудий. А в течение 2019-2020 учебного года учителя и редакции пройдут специальное обучение, в ходе которого им расскажут как правильно пользоваться оборудованием и для каких задач его можно использовать.