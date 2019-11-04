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04.11.2019  16:46   

Харьковские подростки лучшие в полемике

С 27 по 31 октября 2019 в городе Ровно проходил финальный этап ХVИИ Всеукраинского турнира юных правоведов, в котором приняла участие 21 команда из разных регионов Украины.


://kharkivosvita.net.ua
Харьков представляли восемь команд юных правоведов. 
Во время интеллектуальных боев ученики продемонстрировали высокий уровень знаний по правоведению, умение решать сложные проблемные задания, вести полемику, аргументировать свою позицию и защищать ее в научной дискуссии. 
   Все команды Харькова стали победителями турнира, завоевав первое, 3 вторых и 4 третьих места. 
   Дипломом I степени награждена сборная команда учащихся Шевченковского района. Харькова «DECES» в составе учеников гимназии № 6 «Мариинская гимназия» и школы № 51.
   Команда гимназии № 116 и сборные команды «Слобожане» (в составе учеников ХПНВК «Вересень», ХГ №№ 163, 144, 14, ХЛ № 89) и «ЮНИСЕФ» (в составе учеников ХСШ №№ 3, 85, ХГ № 14 , ХПНВК «Вересень») заняли второе место.
   Дипломы III степени получили команды учеников Шевченковского района «Veritas» (ХУВК № 45 «Академическая гимназия», ХГ № 47), Новобаварского района «Интегро» (ХСШ № 162, ХООШ № 127), Московского района «Феникс» (ХСШ № 3, ХООШ №№ 64, 139, ХГ № 144) и команда гимназии № 152 «Новое поколение».  
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  подростки, правоведы, харьков, диплом, победа
 
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