05.11.2019 09:09
Блестящая победа юных экономистов на XV Всеукраинском турнире (ФОТО)
С 28 октября по 1 ноября 2019 Харьков принимал финальный этап ХV Всеукраинского турнира юных экономистов.
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В соревнованиях принимали участие 18 команд из 9 областей Украины: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой. Общее количество участников 109.
Харьков представляло 9 команд.
Победителями финального этапа ХV Всеукраинского турнира юных экономистов стали:
И место завоевала сборная команда Московского района «Бизнес - сила» (ЗЗСО №№ 43 (2учни), 141, 143, 139, руководители команды - Махамат Светлана Васильевна (ХЛ № 141) и Антонесьян Марина Евгеньевна (ХГ № 43).
II место заняли две команды:
• сборная команда Киевского района «555-й Мегаполис» (ЗЗСО №№ 5, 55 (3 ученика), 164, руководитель команды - Коваленко Александра Васильевна);
• сборная команда Шевченковского района «Optimum» (ЗЗСО №№ 45 (4 ученика), 149 руководители команды Обод Маргарита Львовна (ХГ № 45) и Челомбитько Зиниида Васильевна (ХЛ № 149).
III место получили три команды:
• команда Харьковской гимназии № 46 имени В.М. Ломоносова «Золотой запас» Слободского района (руководитель - Данильченко Наталья Николаевна)
• сборная команда Индустриального района «DI VITA» (ЗЗСО №№ 157 (3 ученика) 75 (1 ученик), руководитель - Коваленко Татьяна Федоровна)
• команда Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 162 «Elektrum» Новобаварского района (руководитель - Щербакова Оксана Викторовна);
Дипломами участников награждены:
• команда Харьковской гимназии № 163 «Экономическая лига» Индустриального района (руководитель - Кравченко Анна Алексеевна)
• сборная команда Московского района «Национальный резерв» (ЗЗСО №№ 43 (3 ученика), 139, 156, руководитель - Антонесьян Марина Евгеньевна)
• команда Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 126 Холодногорского района (руководитель - Константинова Анна Ивановна)