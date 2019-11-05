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05.11.2019  09:09   

Блестящая победа юных экономистов на XV Всеукраинском турнире (ФОТО)

С 28 октября по 1 ноября 2019 Харьков принимал финальный этап ХV Всеукраинского турнира юных экономистов.


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В соревнованиях принимали участие 18 команд из 9 областей Украины: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой. Общее количество участников 109.
   Харьков представляло 9 команд. 
   Победителями финального этапа ХV Всеукраинского турнира юных экономистов стали:
   И место завоевала  сборная команда Московского района «Бизнес - сила» (ЗЗСО №№ 43 (2учни), 141, 143, 139, руководители команды -  Махамат Светлана Васильевна (ХЛ № 141) и  Антонесьян Марина Евгеньевна (ХГ № 43).
   II место заняли две команды:
   • сборная команда Киевского района «555-й Мегаполис» (ЗЗСО №№ 5, 55 (3 ученика), 164, руководитель команды -  Коваленко Александра Васильевна);
   • сборная команда Шевченковского района «Optimum»  (ЗЗСО №№ 45 (4 ученика), 149 руководители команды Обод Маргарита Львовна (ХГ № 45) и Челомбитько Зиниида Васильевна (ХЛ № 149). 
   III место получили три команды:
   • команда Харьковской гимназии № 46 имени В.М. Ломоносова «Золотой запас» Слободского района (руководитель - Данильченко Наталья Николаевна)
   • сборная команда Индустриального района «DI VITA» (ЗЗСО №№ 157 (3 ученика) 75 (1 ученик), руководитель - Коваленко Татьяна Федоровна)
   • команда Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 162 «Elektrum» Новобаварского района (руководитель - Щербакова Оксана Викторовна);
   Дипломами участников награждены:
   • команда Харьковской гимназии № 163 «Экономическая лига» Индустриального района (руководитель - Кравченко Анна Алексеевна)
   • сборная команда Московского района «Национальный резерв» (ЗЗСО №№ 43 (3 ученика), 139, 156, руководитель - Антонесьян Марина Евгеньевна)
   • команда Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 126 Холодногорского района (руководитель - Константинова Анна Ивановна)
 
 
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  образование, экономисты, харьков, школа, победа
 
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