05.11.2019 09:40
Харьковские юннаты победили на XVIII Всеукраинском турнире (ФОТО)
С 29 октября по 3 ноября 2019 в городе Полтава проходил ХVIII Всеукраинский турнир юных биологов.
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За победу в турнире соревновались 24 команды из разных областей Украины, среди них - 8 команд м. Харьков.
По результатам финальной игры второе место завоевали команды Харьковской гимназии № 46 имени М.В. Ломоносова «Дирижабль» (руководитель Павленко А.А.) и Харьковской гимназии № 116, руководитель - Ильина Л.В.).
Дипломами III степени награждены три харьковские команды:
- команда «Биодом» учеников Харьковского лицея № 107 (руководитель Ведяева А.В.), команда Харьковской гимназии № 47 «Титановый копыто» (руководитель Гончарова Н.В.), сборная команда Новобаварского района (руководитель Беспалова Н.Ю.)
Дипломы участников турнира получили сборная команда Московского района «Праймер», команда Харьковского частного учебно-воспитательного комплекса «Вересень», команда Харьковского лицея № 89.
Победителями турнира в личном первенстве стали :
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Маргарита Белецкая (ученица ХГ № 116)
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Олег Науменко (ученик ХГ № 46 имени М. В. Ломоносова), который также получил диплом «Лучший рецензент».
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Руслан Оганов, ученик ХГ № 47, стал победителем в номинации «Лучший докладчик»,
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Александра Куценко, ученица ХГ № 46 имени М.В. Ломоносова, одержала победу в номинации «Мисс логичность, аналитичность и последовательность»,
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Грицына Анастасия, ученица ХЛ № 107, - в номинации «Универсальный модератор».