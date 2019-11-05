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05.11.2019  09:40   

Харьковские юннаты победили на XVIII Всеукраинском турнире (ФОТО)

С 29 октября по 3 ноября 2019 в городе Полтава проходил ХVIII Всеукраинский турнир юных биологов.


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За победу в турнире соревновались 24 команды из разных областей Украины, среди них - 8 команд м. Харьков.

   По результатам финальной игры второе место завоевали команды Харьковской гимназии № 46 имени М.В. Ломоносова «Дирижабль» (руководитель Павленко А.А.) и Харьковской гимназии № 116, руководитель - Ильина Л.В.). 
   Дипломами III степени награждены три харьковские команды: 
   - команда «Биодом» учеников Харьковского лицея № 107 (руководитель Ведяева А.В.), команда Харьковской гимназии № 47 «Титановый копыто» (руководитель Гончарова Н.В.), сборная команда Новобаварского района (руководитель Беспалова Н.Ю.)
   Дипломы участников турнира получили сборная команда Московского района «Праймер», команда Харьковского частного учебно-воспитательного комплекса «Вересень», команда Харьковского лицея № 89. 
 
   Победителями турнира в личном первенстве стали :
  • Маргарита Белецкая (ученица ХГ № 116)
  • Олег Науменко (ученик ХГ № 46 имени М. В. Ломоносова), который также получил диплом «Лучший рецензент».
  • Руслан Оганов, ученик ХГ № 47, стал победителем в номинации «Лучший докладчик»,
  • Александра Куценко, ученица ХГ № 46 имени М.В. Ломоносова, одержала победу в номинации «Мисс логичность, аналитичность и последовательность»,
  • Грицына Анастасия, ученица ХЛ № 107, - в номинации «Универсальный модератор».
 
 
 
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  юннат, победа, харьков, полтава, турнир
 
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