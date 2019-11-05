05.11.2019 16:41
Геннадий Кернес договорился о сотрудничестве с Академией электронного управления
Независимая организация, основанная ООН, внедряет электронные услуги и проводит обучение сотрудников местного самоуправления в 90 странах мира.
//city.kharkov.ua
5 ноября Харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал Меморандум о сотрудничестве с Академией электронного управления («E-governence Academy», Эстония). Делегация академии во главе с Мари Педак изучает работу административных центров, порталов и других городских сервисов. Результатом Меморандума должно стать повышение качества и оперативности предоставления электронных услуг в Харькове.
«В рамках сотрудничества с украинским правительством у нас уже есть результативные контакты с Харьковом, теперь пришло время практической работы на месте. Мы видим заинтересованность городского совета в максимальном применении э-управления и кибербезопасности. Наша задача – поделиться опытом, обучить персонал и помочь максимально вовлечь в это население», - сказала Мари Педак на встрече.
По словам Геннадия Кернеса, подписанный сегодня Меморандум предусматривает работу по унификации местных и государственных реестров и безопасный обмен данными между ними, разработку новых электронных услуг и необходимого программного обеспечения для этого, консультирование сотрудников городского совета по предоставлению публичных услуг в электронном виде. Также мэр сообщил, что намерен выделить цифровизацию управления городом в отдельное ведомство и назначить профильного заместителя городского головы.
Отметим, Академия электронного управления – независимая, базирующаяся на миссии некоммерческая организация, основанная в 2002 году программой развития ООН, Институтом открытого общества и правительством Эстонской Республики. Это крупнейший консультационный и идейный центр, занимающийся созданием и распространением базы знаний в сфере электронного управления. Академия обучила более 4000 чиновников и проконсультировала 130 организаций в 90 странах по развитию электронного управления.