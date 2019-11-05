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05.11.2019  19:53   

Школьники из Харькова успешно выступили на турнире по географии

Финал ХV Всеукраинского турнира юных географов проходил с 28 октября по 1 ноября в городе Виннице.


//city.kharkov.ua
В нем приняли участие 19 команд из Винницкой, Волынской,  Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сичеславской, Сумской,  Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Харьков представляли четыре команды. Во время интеллектуальных боев ученики продемонстрировали умение работать в команде, решая сложные географические проблемы, представлять решения в убедительной форме и аргументировано защищать их в ходе научной дискуссии.
 
По итогам турнира, дипломы III степени получили сборная команда учащихся Московского района «Архипелаг» (школы №122, 124, 128, 140 и лицей №141); сборная команда Новобаварского района «Оазис» (школы №28, 153, 162, гимназии №39, 65); команда школы №80 «Бриз» и команда Харьковского лицея №89 «УМДДР».
 
В личном первенстве ученик харьковской школы №128, член команды «Архипелаг» Богдан Кряж победил в номинации «За толерантность географической дискуссии», а ученица школы №28, член команды «Оазис» Александра Мельник - в номинации «За географический оптимизм».
 
С фотоотчетом турнира можно ознакомиться здесь
Источник:   Городской совет
 Тэги:  школьники, турнир по географии, харьков, винница
 
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