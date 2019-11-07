07.11.2019 12:14

Горсовет принимает участие в международной учебной программе

Учебный курс в рамках программы «MATRA» по вопросам верховенства права проходит с 6 по 15 ноября в городах Гаага и Лейден (Нидерланды).



//city.kharkov.ua

Программа «МАТRА», разработанная Министерством иностранных дел Королевства Нидерландов, направлена на укрепление институционального потенциала государственных органов и органов местного самоуправления в сфере верховенства права. Программа направлена на поддержку переходных процессов в странах Восточной Европы.

По результатам конкурса, который проводился Посольством Нидерландов, были отобраны представители государственных и местных органов власти стран Восточной Европы, которые имеют возможность бесплатно принять участие в специальных тренингах, направленных на укрепление организации гражданского общества, демократии и верховенства права. Среди украинских представителей государственных органов власти и органов местного самоуправления конкурсный отбор прошел только представитель Харьковского городского совета, который принимает участие в тренинге на тему: «Публичные закупки - лучшие практики Европы».

Отметим, в рамках сотрудничества Харьковского городского совета с международными партнерами Департамент по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями инициировал участие работников Харьковского горсовета в тренингах по различным направлениям с целью повышения квалификации и получения современного опыта европейских стран и лучших практик.