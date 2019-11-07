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07.11.2019  12:21   

Харьковские школьники уверенно победили на XXVIII Всеукраинском турнире юных химиков (ФОТО)

Популярность турнира подчеркнуло участие иностранных команд - из Мексики и Армении. Начиная с 2009 года, турнир юных химиков имеет статус открытого, международного.


://imzo.gov.ua/

С 31 октября по 5 ноября в городе Луцк проходил финальный этап XXVИИ Всеукраинского турнира юных химиков, в котором приняли участие 20 команд - из девяти областей Украины, а также команды из Армении и Мексики. Город Харьков на турнире представляли 5 команд.

   Финалистами турнира стала сборная команда «14 + 49 +» в составе учащихся ХГ № 14 ХООШ № 49, ХООШ № 32, которая по результатам финального боя заняла второе место (руководитель команды Корягина Л.В.).
   Полуфиналистами турнира стали четыре команды юных харьковчан. 
   По результатам соревнований III место завоевали:
  • команда учеников Харьковской гимназии № 47 (руководитель команды войлоков Т.И.),
  • команда учеников Харьковского лицея № 89 (руководитель команды Виценцик А.В.),
  • команда Харьковского физико-математического лицея № 27 (руководитель команды Кравченко О.А.). 
Команда «Аурум» Харьковской специализированной школы № 3 Московского района награждена дипломом участника. 
   Победителями турнира в личном первенстве стали:
  • Шульга Алексей, ученик Харьковского физико-математического лицея № 27
  • Круторогов Евгений, ученик Харьковской гимназии № 14
  • Волков Владислав, ученик Харьковской гимназии № 47.
Грамоту за максимальный балл в докладе получила Клименко Дарья, ученица Харьковской гимназии № 47.
 
 
Источник:   Депармамент образования ХГС
 Тэги:  школьники, химия, харьков, фото, победа
 
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