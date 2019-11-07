Харьковские школьники уверенно победили на XXVIII Всеукраинском турнире юных химиков (ФОТО)

Популярность турнира подчеркнуло участие иностранных команд - из Мексики и Армении. Начиная с 2009 года, турнир юных химиков имеет статус открытого, международного.
С 31 октября по 5 ноября в городе Луцк проходил финальный этап XXVИИ Всеукраинского турнира юных химиков, в котором приняли участие 20 команд - из девяти областей Украины, а также команды из Армении и Мексики. Город Харьков на турнире представляли 5 команд.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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