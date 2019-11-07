07.11.2019 12:21

Харьковские школьники уверенно победили на XXVIII Всеукраинском турнире юных химиков (ФОТО)

Популярность турнира подчеркнуло участие иностранных команд - из Мексики и Армении. Начиная с 2009 года, турнир юных химиков имеет статус открытого, международного.



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С 31 октября по 5 ноября в городе Луцк проходил финальный этап XXVИИ Всеукраинского турнира юных химиков, в котором приняли участие 20 команд - из девяти областей Украины, а также команды из Армении и Мексики. Город Харьков на турнире представляли 5 команд.

Финалистами турнира стала сборная команда «14 + 49 +» в составе учащихся ХГ № 14 ХООШ № 49, ХООШ № 32, которая по результатам финального боя заняла второе место (руководитель команды Корягина Л.В.).

Полуфиналистами турнира стали четыре команды юных харьковчан.

По результатам соревнований III место завоевали:

команда учеников Харьковской гимназии № 47 (руководитель команды войлоков Т.И.),

команда учеников Харьковского лицея № 89 (руководитель команды Виценцик А.В.),

команда Харьковского физико-математического лицея № 27 (руководитель команды Кравченко О.А.).

Команда «Аурум» Харьковской специализированной школы № 3 Московского района награждена дипломом участника.

Победителями турнира в личном первенстве стали:

Шульга Алексей, ученик Харьковского физико-математического лицея № 27

Круторогов Евгений, ученик Харьковской гимназии № 14

Волков Владислав, ученик Харьковской гимназии № 47.

Грамоту за максимальный балл в докладе получила Клименко Дарья, ученица Харьковской гимназии № 47.