Юные харьковчане защищают звание родного города как "Smart City" (ФОТО)

Стартовал финальный этап ХХIІ Всеукраинского турнира юных изобретателей и рационализаторов, в котором харьковскиее участники - признанные фавориты. .
Турнир проходит с 3 по 8 ноября 2019 на базе Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Организационный и научно-методическое сопровождение турнира обеспечивают Министерство образования и науки Украины, Государственное научное учреждение «Институт модернизации содержания образования», Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
В интеллектуальном соревновании принимают участие 13 команд из Волынской, Сумской, Харьковской областей и Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Турнирные соревнования предусматривают проведение четвертьфинальных, полуфинальных игр и финала.
Награждение победителей и торжественное закрытие турнира состоится 8 ноября 2019 года.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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