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07.11.2019  13:23   

Юные харьковчане защищают звание родного города как "Smart City" (ФОТО)

Стартовал финальный этап ХХIІ Всеукраинского турнира юных изобретателей и рационализаторов, в котором харьковскиее участники - признанные фавориты. .


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Турнир проходит с 3 по 8 ноября 2019 на базе Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Организационный и научно-методическое сопровождение турнира обеспечивают Министерство образования и науки Украины, Государственное научное учреждение «Институт модернизации содержания образования», Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

В интеллектуальном соревновании принимают участие 13 команд из Волынской, Сумской, Харьковской областей и Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Турнирные соревнования предусматривают проведение четвертьфинальных, полуфинальных игр и финала.

Награждение победителей и торжественное закрытие турнира состоится 8 ноября 2019 года.

 

 

Источник:   Государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования"
 Тэги:  smart city. турнир, изобретатель, харьков, киев, риционализатор
 
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