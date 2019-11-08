Главная Новости Образование Ученики харьковских школ удостоены стипендии Президента Украины
08.11.2019  15:51   

Ученики харьковских школ удостоены стипендии Президента Украины

34 ученика заведений общего среднего образования Харькова согласно приказу Министерства образования и науки Украины от 05.11.2019 № 1398 награждены стипендией Президента Украины за победу в IV этапе Всеукраинских ученических олимпиад и III этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины .


// facebook
Стипендиатов Президента Украины подготовили педагогические коллективы 16-ти заведений общего среднего образования. Наибольшую результативность показали Харьковский физико-математический лицей № 27 - 12 победителей-стипендиатов, Харьковская гимназия № 47 - 4, ХУВК № 45 «Академическая гимназия» - 3, Харьковская гимназия № 46 имени М.В.Ломоносова, Харьковская специализированная школа № 162 - по 2 стипендиата. Список стипендиатов Президента Украины.
   Также стипендии Президента Украины получать бронзовые призеры международной олимпиады по физике, выпускники Харьковского физико-математического лицея № 27 Углах Анастасия и Ковальчук Кирилл и участник международной олимпиады по биологии, ученик Харьковской гимназии № 47 Оганов Руслан (Приказ МОН Украины от 08.10.2019 № 1276) .
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  победители, олимпиады, харьков, президент, стипендии
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.10 Образование Харьковчане поздравили победителей XХІІ Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М. И. Ядренко (ФОТО) 02.10 Образование Лучшие юные химики Харькова разыграли путевки на общеукраинский турнир (ФОТО) 25.09 Общество Конкурс «Молодой человек года»: награждены победители (ФОТО)
 
 

Видео

Какие риски несет судебная реформа в Украине?
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 