Ученики харьковских школ удостоены стипендии Президента Украины

34 ученика заведений общего среднего образования Харькова согласно приказу Министерства образования и науки Украины от 05.11.2019 № 1398 награждены стипендией Президента Украины за победу в IV этапе Всеукраинских ученических олимпиад и III этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины .
Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».
влажн.:
давл.:
ветер: