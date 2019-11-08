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08.11.2019  17:27   

Изобретательные харьковчане не оставили шансов чертовой дюжине соперников (ФОТО)

3-8 ноября 2019 в Киеве состоялся финальный этап ХХІІ Всеукраинского турнира юных изобретателей и рационализаторов, который проходил на базе Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.


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В турнире приняли участие 13 команд. Город Харьков представляли 6 команд - победители и призеры ХИИИ городского турнира юных изобретателей и рационализаторов:

  • сборная команда Шевченковского района «Спектр» в составе учеников Харьковской общеобразовательной школы № 150 и учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия»;
  • команда учеников Харьковской гимназии № 47 «Харьков - 47»;
  • команда учеников Харьковской гимназии № 116 «Сяйво»;
  • команда учеников Харьковского лицея № 89 «Untitled»;
  • сборная команда Киевского района «Изобретатели будущего» в составе учащихся специализированной школы № 166 «Вертикаль», лицея № 107 и гимназий №№ 55, 172.
  • сборная команда Холодногорского района «Квант» в составе учащихся гимназий №№ 13 № 152, общеобразовательной школы № 126.

   По результатам четвертьфинальных боев все шесть харьковских команд стали участниками полуфинальных соревнований. 

   В финальной игре соревновались три харьковские команды.

   Команда Харьковской гимназии № 47 «Харьков - 47» завоевала I место. 

   Сборные Шевченковского района «Спектр» и Холодногорского района «Квант» заняли второе место. 

   Дипломами III степени награждены команды учеников Харьковской гимназии № 116 «Сияние» и Харьковского лицея № 89 «Untitled».

Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  турнит, изобретатели, харьков, победители
 
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