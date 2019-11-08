Изобретательные харьковчане не оставили шансов чертовой дюжине соперников (ФОТО)

3-8 ноября 2019 в Киеве состоялся финальный этап ХХІІ Всеукраинского турнира юных изобретателей и рационализаторов, который проходил на базе Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В турнире приняли участие 13 команд. Город Харьков представляли 6 команд - победители и призеры ХИИИ городского турнира юных изобретателей и рационализаторов:
По результатам четвертьфинальных боев все шесть харьковских команд стали участниками полуфинальных соревнований.
В финальной игре соревновались три харьковские команды.
Команда Харьковской гимназии № 47 «Харьков - 47» завоевала I место.
Сборные Шевченковского района «Спектр» и Холодногорского района «Квант» заняли второе место.
Дипломами III степени награждены команды учеников Харьковской гимназии № 116 «Сияние» и Харьковского лицея № 89 «Untitled».
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