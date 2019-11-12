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12.11.2019  12:25   

В Харькове состоится педагогический марафон по развитию инклюзивного художественного образования

Всеукраинский проект «Педагогический марафон развития инклюзивного начального художественного образования «ARTS FOR HEARTS» Одесса - Харьков - Львов-2019» состоится 20-21 ноября в Харькове.


://city.kharkov.ua

В мероприятии примут участие представители художественных учебных заведений из Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Сичеславской,  Харьковской и  Черниговской областей, а также преподаватель по классу фортепиано Сабина Калибатайте из Вильнюса (Литва).

По словам организаторов, цель проекта - создать платформу длительного партнерства для развития инклюзивного образования в художественных школах Украины, что позволит обмениваться опытом преподавателям, работающим с особыми детьми. В рамках марафона пройдут семинары-практикумы, педагогические чтения, дискуссионные сессии, мастер-классы, круглые столы, а также концерты с участием учащихся с особыми образовательными потребностями и экскурсии в специализированные школы и центры Харькова.

Отметим, педагогический марафон уже прошел в Одессе и после Харькова состоится во Львове.

Начало мероприятия – в 9:30.

Место проведения: 20 ноября - Дворец культуры Основянского района (пл. Героев Небесной Сотни, 19); 21 ноября - Дворец культуры Основянского района и Харьковская специальная гимназия-интернат им. В. Г. Короленко  (ул. Сумская, 55).

Организаторы проекта - Государственный научно-методический центр содержания культурно-художественного образования, Всеукраинская ассоциация учреждений художественного образования, Детская школа искусств №5 им. И. О. Дунаевского (Харьков). Организационную поддержку проекта осуществляет Департамент культуры Харьковского городского совета.

Источник:   ХГС
 Тэги:  инклюзия, образование, педагог, харьков, марафон
 
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