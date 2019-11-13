В школах Харькова прошел конкурс ко Дню украинской письменности и языка

В рамках празднования Дня украинской письменности и языка Департамент образования провел городской конкурс знатоков «Филолог-эрудит» среди учащихся 5-7-х классов.
Цель конкурса - выявление лингвистически одаренных детей, оказание им надлежащей поддержки, расширение и углубление знаний по украинскому языку, воспитание чувства национального достоинства и патриотизма.
Участниками конкурса стали 11,1 тыс. учащихся 5-7-х классов из 138 учебных заведений.
На сайте Департамента образования были размещены задания конкурса, которые распечатали и раздали школьникам. Комплект заданий содержал 10 заданий универсального характера, охватывающих все разделы языкознания, и был составлен таким образом, чтобы обеспечить равные возможности выполнения их всеми участниками.
По результатам конкурса были определены и награждены юные филологи-эрудиты.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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