13.11.2019 13:30

В школах Харькова прошел конкурс ко Дню украинской письменности и языка

В рамках празднования Дня украинской письменности и языка Департамент образования провел городской конкурс знатоков «Филолог-эрудит» среди учащихся 5-7-х классов.



// city.kharkov.ua

Цель конкурса - выявление лингвистически одаренных детей, оказание им надлежащей поддержки, расширение и углубление знаний по украинскому языку, воспитание чувства национального достоинства и патриотизма.

Участниками конкурса стали 11,1 тыс. учащихся 5-7-х классов из 138 учебных заведений.



На сайте Департамента образования были размещены задания конкурса, которые распечатали и раздали школьникам. Комплект заданий содержал 10 заданий универсального характера, охватывающих все разделы языкознания, и был составлен таким образом, чтобы обеспечить равные возможности выполнения их всеми участниками.



По результатам конкурса были определены и награждены юные филологи-эрудиты.