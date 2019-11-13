Главная Новости Образование В школах Харькова прошел конкурс ко Дню украинской письменности и языка
13.11.2019  13:30   

В школах Харькова прошел конкурс ко Дню украинской письменности и языка

В рамках празднования Дня украинской письменности и языка Департамент образования провел городской конкурс знатоков «Филолог-эрудит» среди учащихся 5-7-х классов.


// city.kharkov.ua

Цель конкурса - выявление лингвистически одаренных детей, оказание им надлежащей поддержки, расширение и углубление знаний по украинскому языку, воспитание чувства национального достоинства и патриотизма.

Участниками конкурса стали 11,1 тыс. учащихся 5-7-х классов из 138 учебных заведений.

На сайте Департамента образования были размещены задания конкурса, которые распечатали и раздали школьникам. Комплект заданий содержал 10 заданий универсального характера, охватывающих все разделы языкознания, и был составлен таким образом, чтобы обеспечить равные возможности выполнения их всеми участниками.

По результатам конкурса были определены и награждены юные филологи-эрудиты.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  школа, конкурс, язык, харьков
 
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