В ХАИ состоится День открытых дверей

День открытых дверей состоится 16 ноября в Национальном аэрокосмическом университете «ХАИ» им. Н. Жуковского (ул. Чкалова, 17).
Цель мероприятия - демонстрация научно-технической базы университета. В главном корпусе школьники и их родители также смогут узнать об условиях приема на специальности и выяснить все подробности учебного процесса.
Регистрация будет проходить в фойе главного корпуса. Начало – в 10:00.
Для посещения будет открыто свыше 30 учебных лабораторий (с 12:00 до 15:00).
В университете отметили, что в текущем учебном году в ХАИ пройдут еще четыре Дня открытых дверей с разнопрофильными олимпиадами для школьников.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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