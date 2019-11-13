13.11.2019 10:34

В ХАИ состоится День открытых дверей

День открытых дверей состоится 16 ноября в Национальном аэрокосмическом университете «ХАИ» им. Н. Жуковского (ул. Чкалова, 17).



// city.kharkov.ua

Цель мероприятия - демонстрация научно-технической базы университета. В главном корпусе школьники и их родители также смогут узнать об условиях приема на специальности и выяснить все подробности учебного процесса.

Регистрация будет проходить в фойе главного корпуса. Начало – в 10:00.



Для посещения будет открыто свыше 30 учебных лабораторий (с 12:00 до 15:00).



В университете отметили, что в текущем учебном году в ХАИ пройдут еще четыре Дня открытых дверей с разнопрофильными олимпиадами для школьников.