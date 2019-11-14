14.11.2019 10:42

В ХПИ пройдет День открытых дверей

День открытых дверей и фестиваль науки «Science is FUN» пройдут 17 ноября в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт».



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По словам организаторов, в этом году День открытых дверей впервые состоится в рамках празднования ЮНЕСКО Всемирного дня науки для мира и развития. Цель ивента— подчеркнуть важность и актуальность науки в повседневной жизни человека, улучшить осведомленность людей о ее развитии, а также подчеркнуть роль ученых в расширении понимания нашей планеты. Подобные мероприятия международной организации запланированы в разных странах мира: Индонезии, Италии, Люксембурге, Тунисе. Украинскую локацию ЮНЕСКО представит НТУ «ХПИ».

В программе мероприятия - мастер-классы, эксперименты, демонстрации инжиниринга и робототехники, мотивационные лекции от выпускников вуза и работодателей, презентации специальностей ХПИ. Также все желающие смогут узнать актуальную информацию о вступительной кампании 2020 года, пройти экспресс-тестирование внешнего независимого оценивания, пообщаться с руководством, преподавателями, студентами о возможностях обучения.



Также гостей Дня открытых дверей ждут выступления рок-групп.



Начало мероприятия – в 10:00.



Место проведения: спорткомплекс НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-а).