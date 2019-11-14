14.11.2019 13:51

Харьковские школьники удостоены стипендий Президента

Харьковские ученики, призеры и участники международных ученических олимпиад стали стипендиатами Президента Украины.



//city.kharkov.ua

Согласно приказу Министерства образования и науки Украины, стипендией Президента Украины за победу в IV этапе Всеукраинских ученических олимпиад и III этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины награждены 34 учащихся.

Наибольшее количество стипендиатов – 12 школьников - это учащиеся Харьковского физико-математического лицея №27. Также стипендии Президента получат ученики гимназии №47 (4 чел.), «Академической гимназии» №45 (3 чел.), по два представителя от гимназии №46 имени М. Ломоносова и специализированной школы №162 и еще ряда учреждений образования.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Напомним, стипендии Президента Украины в этом году также присвоены бронзовым призерам международной олимпиады по физике - выпускникам лицея №27 Анастасии Кутах и Кириллу Ковальчуку и участнику международной олимпиады по биологии - воспитаннику гимназии №47 Руслану Оганов