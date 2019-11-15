В выходные в Харькове пройдет форум студенчества

Всеукраинский форум студенчества «Что я здесь забыл?» состоится 16 ноября в Харькове.
В мероприятии примут участие представители студенческого самоуправления из 15 городов Украины. Участники форума обменяются опытом, а также обсудят актуальные проблемы студенчества.
По словам организаторов, цель мероприятия - показать украинский и зарубежный опыт эффективного функционирования органов студенческого самоуправления.
Спикерами форума станут члены студенческого самоуправления и общественные деятели, имеющие опыт реализации успешных локальных проектов по таким направлениям: контроль качества высшего образования, защита прав студентов, диджитализация современного университетского пространства, общественная деятельность и студенческие медиа.
У гостей форума будет возможность посетить фудкорт, а также зоны отдыха с мастер-классами и развлекательной программой. После официальной части участников ждет неформальная программа - студенческий стендап, где спикеры поделятся опытом и своими идеями.
Начало мероприятия: в 11:00.
Место проведения: инвестпарк «UNIT.City Kharkiv» (ул. Академика Павлова, 271). Телефон для справок: (098) 823-21-41.
Организаторы форума - постоянная комиссия по вопросам развития студенческих и ученических самоуправлений Молодежного совета при Харьковском городском голове.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Порывы ветра до 15-24 м/с.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
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давл.:
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