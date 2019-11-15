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15.11.2019  10:15   

В выходные в Харькове пройдет форум студенчества

Всеукраинский форум студенчества «Что я здесь забыл?» состоится 16 ноября в Харькове.


// city.kharkov.ua

В мероприятии примут участие представители студенческого самоуправления из 15 городов Украины. Участники форума обменяются опытом, а также обсудят актуальные проблемы студенчества.

По словам организаторов, цель мероприятия - показать украинский и зарубежный опыт эффективного функционирования органов студенческого самоуправления.

Спикерами форума станут члены студенческого самоуправления и общественные деятели, имеющие опыт реализации успешных локальных проектов по таким направлениям: контроль качества высшего образования, защита прав студентов, диджитализация современного университетского пространства, общественная деятельность и студенческие медиа.

У гостей форума будет возможность посетить фудкорт, а также зоны отдыха с мастер-классами и развлекательной программой. После официальной части участников ждет неформальная программа - студенческий стендап, где спикеры поделятся опытом и своими идеями.

Начало мероприятия: в 11:00.

Место проведения: инвестпарк «UNIT.City Kharkiv» (ул. Академика Павлова, 271). Телефон для справок: (098) 823-21-41.

Организаторы форума - постоянная комиссия по вопросам развития студенческих и ученических самоуправлений Молодежного совета при Харьковском городском голове.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  студенты, форум, харьков
 
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