20.11.2019 17:27

ВНО-2020 в Харькове: задачи и график проведения

МОН утвердило и 20 ноября опубликовало календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году.



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Приказом Министерства образования и науки Украины от № 635 урегулированы проведения внешнего независимого оценивания 2020 .

В соответствии с приказом, каждый пользователь имеет право пройти тесты максимум из четырех учебных предметов.

Внешнее независимое оценивание будет проходить с 11-ти учебных предметов:

Украинский язык и литература

история Украины

математика

биология

география

физика химия

английский язык

испанский язык

немецкий язык

французский язык

Содержание сертификационных работ отвечать программам внешнего независимого оценивания, утвержденным приказами Министерства образования и науки Украины от 26 июня 2018 № 696 , от 20 декабря 2018 № 1426 .

Перевод заданий сертификационных работ по истории Украины , математике , биологии , географии , физики и химии осуществляться крымскотатарский, молдавский, польский, русский, румынский и венгерский языки.

Приказом Министерства образования и науки Украины от 9 июля 2019 № 947утвержден календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2020.

ВНО-2020: задачи

♦ В тесте по украинскомц языку и литературе предполагается 58 задач различной формы: 33 задачи по языку, 24 - по литературе и одно открытое задание с развернутым ответом.

Во исполнение отведено 180 минут .

♦ Тест по математике будет содержать 35 заданий различных форм: с выбором одного правильного ответа ( 20 заданий ), на установление соответствия ( 4 задания ), открытой формы с коротким ( 8 задач ) и развернутой ( 3 задания ) ответом.

Во исполнение отведено 180 минут .

♦ Тест истории Украины насчитывает 60 заданий различных форм и состоит из двух частей: «История Украины ХХ - начала ХХI в.» ( 30 заданий ) и «История Украины от древнейших времен до конца XIX в.» ( 30 заданий ).

Во исполнение отведено 150 минут .

♦ В тесте ао английскому языку 59 задач различных форм и четыре части: «Понимание речи на слух (аудирование)» ( 16 задач ), «Чтение» ( 22 задания ), «Использование языка» ( 20 заданий ) и «Письмо» (одно задания открытой формы с развернутым ответом).

Во исполнение отведено 150 минут .

♦ В работе с немецким языком предполагается 59 задач различных форм и четыре части: «Понимание речи на слух (аудирование)» ( 16 задач ), «Чтение» ( 22 задания ), «Использование языка» ( 20 заданий ) и «Письмо» ( одна задача открытой формы с развернутым ответом).

Во исполнение отведено 150 минут .

♦ Тест французского языка насчитывает 59 заданий различных форм и три части: «Понимание речи на слух (аудирование)» ( 16 задач ), «Чтение» ( 22 задания ), «Использование языка» ( 20 заданий ) и «Письмо» (одно задания открытой формы с развернутым ответом).

Во исполнение отведено 150 минут .

♦ В тесте по испанскогму языку 59 задач различных форм и четыре части: «Понимание речи на слух» ( 16 задач ) «Чтение» ( 22 задания ), «Использование языка» ( 20 заданий ) и «Письмо» (одна задача открытой формы с развернутым ответом).

Во исполнение отведено 150 минут .

♦ Тест биологии насчитывает 50 заданий различных форм: с выбором одного правильного ответа ( 38 заданий ), на установление соответствия ( 8 задач ) и с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов ( 4 задания ).

Во исполнение отведено 150 минут .

♦ В тесте по географии 54 задачи различной формы: с выбором одного правильного ответа ( 36 заданий ), на установление соответствия ( 6 заданий ), открытой формы с коротким ответом ( 6 заданий ) и с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов ответа ( 6 задач ).

Во исполнение отведено 150 минут .

♦ В тесте по физике будет 38 заданий различных форм: с выбором одного правильного ответа ( 20 заданий ), на установление соответствия ( «логические пары» ) ( 4 задания ), открытой формы с коротким ответом ( 14 задач ).

Во исполнение отведено 180 минут .

♦ Тест по химии насчитывает 52 задачи различных форм: с выбором одного правильного ответа ( 34 задачи ), на установление соответствия ( «логические пары») ( 4 задания ), открытой формы с коротким ответом ( 14 задач ).

Во исполнение отведено 180 минут .

Государственная итоговая аттестация в форме внешнего независимого оценивания

Результаты внешнего оценивания из трех учебных предметов засчитываются как результаты государственной итоговой аттестации ( по шкале 1-12 баллов ). Они начисляются за образовательный уровень полного общего среднего образования для учащихся (слушателей, студентов) учреждений общего среднего образования, профессиональной (профессионально-технического), высшего образования, которые в 2020 году завершают получения полного общего среднего образования :

Украинский язык и литература (часть из украинского языка) ( обязательно )

математика или история Украины (период ХХ - начало XXI века) ( по выбору выпускника )

один из предметов из предложенного выше перечня ( на выбор выпускника).

Ученикам, которые выберут для прохождения # ГНА иностранный язык , результат по # ВНО будет засчитан как результат за ГНА ( по шкале 1-12 баллов ), в зависимости от уровня, на котором они этот язык изучали:

♦ для тех, кто изучал язык на профильном уровне , оценкой по ГНА будет результат выполнения задач уровня стандарта и профильного уровня;

♦ для тех, кто изучал язык на уровне стандарта , оценкой по ГНА будет результат выполнения задач уровня стандарта.