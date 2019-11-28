28.11.2019 08:47

Более 60 литров супа и борща, 70 кг разных гарниров и салатов: что готовят в столовых харьковских школ (ВИДЕО)

Более 52 тысяч учащихся 1-4 классов ежедневно получают завтрак бесплатно. Чем кормят детей и по нраву им школьное меню?



// izvestia.kharkov.ua

Что-то доваривается, дорезается, а то и дожаривается. На кухне столовой одной из крупнейших школ Киевского района под номером 17, где учится 1310 воспитанников, последние приготовления. Уже через полчаса поварам нужно накормить первую очередь детей. А это 250 первоклашек.



Повар Ирина Попова отвечает за мясные и рыбные блюда. Ежедневно ей приходится жарить минимум 300 котлет, и это не говоря обо всех остальных блюдах. Это отбивные, жареные окорочка, мини-шашлычки, филе отварное для тех, кому прописано диетическое питание.



«Я стараюсь, как дома готовлю так и здесь, это же дети, наши дети. Поэтому выкладываемся по полной, чтобы это было вкусно и аппетитно. Вообщем готовим как дома, по-домашнему», – рассказывает Ирина Попова.



А вот главный повар Ольга Власенко умело нарезает овощи для венегрету. Рецепт всем известной блюда – неизменен.



«Отварные овощи – морковочка, бурячок, картошечка. Потом морковочку, вот с сахаром салат, салат из капусты. Вот этот заправленный, будем сейчас выдавать. Вот капусточку мы ещё нарезали. Ещё будет у нас тыква запечённая, будут яблочки запечённые. Мы каждый день даём фрукты – и мандаринки и апельсины», – рассказала заведующая школьной столовой Ольга Власенко.



Всего разных салатов ежедневно в столовой готовится около 70 килограммов. Гарниров как гречка, рис и картофель столько же. К этому количеству еще следует добавить по 30 литров борща и супа. На сладкое собственная выпечка – булочки.



«Сегодня пирожки с капустой? С капустой и вишенками, с яблоком, с картошкой – все фарши. Сколько за смену приходится сделать пирожков? Ну пирожков штук 200 , с разными фаршами, если 4 фарша это по 50 пирожков. И всё съедают?! Дааа! Сейчас сами увидите, у нас много детей», – делится повар Прасковья Чурилова.



И какой же обед в школьной столовой без чая или компота.



«Дети любят компот, очень. И он полезен потому что здесь фрукты, а они полезны для детей, а дети у нас маленькие. А какие фрукты, из чего компотик? Здесь и смородина есть и малина, и вишня есть», – говорит повар Надежда Безъязычная.



И вот когда все готово и столы накрыты – заходят они. Главные оценщики блюд поваров – школьники.



Катя, ученица 1 класса

– Вкусно!

– Что нравится?

– Всё!

– Прямо целую тарелку съедаешь?

– Ну не сильно полную, я не всю тарелку съедаю.

– Большие порции?

– Ну да! Потому что я на гимнастику хожу!



Катя, ученица 1 класса

– Сегодня рыбная котлета, капуста и гречка.

– Что больше нравится, вкусно приготовлено?

– Рыбная котлета.

– Чем она такая вкусная?

– Потому что рыбная.

– Всё съедаешь или оставляешь что-то?!

– Иногда, когда в меня не влазит – я оставляю, а когда влазит – не оставляю!



«Родители школьников отмечают, что еда получается очень вкусной, полезной и доброй. А в современных условиях нашей школьной столовой, когда в наших работников есть новое технологическое оборудование выходит и вкусная еда. И креативнее они работают. Наша родительская общественность, педагогический коллектив и учащиеся обращаются со словами благодарности к Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса, что наши ученики получили такой новый и интересный подарок к первому сентября – это современная школьная столовая», – делится директор школы №17 Ирина Касеко.



«Ежедневно в городе бесплатным питанием обеспечивается более 52000 учеников 1-4 классов, более 4000 детей льготного контенгента, это именно те, которые питаются за бюджетные средства. И дети 5-11 классов, которые имеют право абсолютно на свободный выбор выбрать себе блюда по вкусу и приобрести их за собственные средства. Блюда розроброблени по возрасту, особенностям физиологических детей. И если говорить о ценах, то они, вы сами можете убедиться, что они достаточно лояльны и доступны. И интересно то, что ребенок может выбрать комплекс – это первое блюдо, гарнир, мясное, рыбное блюдо Инап, или просто первое блюдо. То есть здесь выбор детей абсолютно никто не ограничивает», – рассказала главный специалист Департамента образования Наталья Воробьева.



