Социальных педагогов окунули на Диканевке в арестантский быт (ФОТО)

27 ноября 2019 государственное учреждение «Холодногорская исправительная колония (№18)» посетили слушатели курсов повышения квалификации Центра последипломного образования Харьковского национального университета.
В сопровождении представителей администрации учреждения практические психологи и социальные педагоги, вместе с директором центра Михаилом Татариновым, ознакомились с особенностями учебного процесса на базе вечерней (сменной) школы при учреждения.
В комнате психоэмоциональной разгрузки для гостей было проведено практическое занятие с привлечением ведущего психолога учреждения.
В конце мероприятия начальник отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными межрегионального управления Юрий Мосейчук рассказал о работе, направленной на дальнейшее совершенствование организации социально-психологической работы в государственных учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.
Михаил Татаринов поблагодарил администрацию учреждения за предоставленное содействие в проведении практического занятия для слушателей курсов повышения квалификации и заметил, что практические занятия являются важной частью основных учебных программ последипломного профессионального образования.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Туман, видимость 200-500 м.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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