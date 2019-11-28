28.11.2019 15:25

Социальных педагогов окунули на Диканевке в арестантский быт (ФОТО)

27 ноября 2019 государственное учреждение «Холодногорская исправительная колония (№18)» посетили слушатели курсов повышения квалификации Центра последипломного образования Харьковского национального университета.



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В сопровождении представителей администрации учреждения практические психологи и социальные педагоги, вместе с директором центра Михаилом Татариновым, ознакомились с особенностями учебного процесса на базе вечерней (сменной) школы при учреждения.

В комнате психоэмоциональной разгрузки для гостей было проведено практическое занятие с привлечением ведущего психолога учреждения.

В конце мероприятия начальник отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными межрегионального управления Юрий Мосейчук рассказал о работе, направленной на дальнейшее совершенствование организации социально-психологической работы в государственных учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Михаил Татаринов поблагодарил администрацию учреждения за предоставленное содействие в проведении практического занятия для слушателей курсов повышения квалификации и заметил, что практические занятия являются важной частью основных учебных программ последипломного профессионального образования.