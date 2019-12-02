Турнир юных физиков выиграли харьковчане

Учащиеся харьковских школ завоевали победу на ХХVІІІ Всеукраинском турнире юных физиков, который прошел в Запорожье.
На соревнованиях Харьков представляли семь команд.
По итогам турнира, команда «Момент импульса» Харьковского лицея №161 «Импульс» заняла 1-е место и получила переходящий кубок турнира.
Дипломами II степени награждены две харьковские команды: физико-математического лицея №27 и специализированной школы №62 «5 домов», 3-е место разделили команда «Шкварки» Харьковского университетского лицея, команды учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» и лицея №89.
В личном первенстве также победу одержали шесть харьковских школьников, еще шесть учащихся получили специальные награды жюри.
Кроме того, 12 школьников из учреждений образования Харькова заняли призовые места по итогам рейтинговой олимпиады.
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