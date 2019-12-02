02.12.2019 11:54

Турнир юных физиков выиграли харьковчане

Учащиеся харьковских школ завоевали победу на ХХVІІІ Всеукраинском турнире юных физиков, который прошел в Запорожье.



// city.kharkov.ua

На соревнованиях Харьков представляли семь команд.



По итогам турнира, команда «Момент импульса» Харьковского лицея №161 «Импульс» заняла 1-е место и получила переходящий кубок турнира.



Дипломами II степени награждены две харьковские команды: физико-математического лицея №27 и специализированной школы №62 «5 домов», 3-е место разделили команда «Шкварки» Харьковского университетского лицея, команды учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» и лицея №89.

В личном первенстве также победу одержали шесть харьковских школьников, еще шесть учащихся получили специальные награды жюри.



Кроме того, 12 школьников из учреждений образования Харькова заняли призовые места по итогам рейтинговой олимпиады.