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02.12.2019  11:54   

Турнир юных физиков выиграли харьковчане

Учащиеся харьковских школ завоевали победу на ХХVІІІ Всеукраинском турнире юных физиков, который прошел в Запорожье.


// city.kharkov.ua

На соревнованиях Харьков представляли семь команд.

По итогам турнира, команда «Момент импульса» Харьковского лицея №161 «Импульс» заняла 1-е место и получила переходящий кубок турнира.

Дипломами II степени награждены две харьковские команды: физико-математического лицея №27 и специализированной школы №62 «5 домов», 3-е место разделили команда «Шкварки» Харьковского университетского лицея, команды учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» и лицея №89.

В личном первенстве также победу одержали шесть харьковских школьников, еще шесть учащихся получили специальные награды жюри.

Кроме того, 12 школьников из учреждений образования Харькова заняли призовые места по итогам рейтинговой олимпиады.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  турнир, школа, харьков
 
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