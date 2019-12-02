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02.12.2019  18:02   

В Харькове готовят к открытию новый детский сад

Ясли-сад №333 по бул. Ивана Каркача, 28 планируют открыть в следующем году в Индустриальном районе.


// city.kharkov.ua

Об этом на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента образования Алена Вицько.

Она напомнила, что этот детсад функционировал до 1996 года, а потом был закрыт, и здание использовалось школой №121.

«Сейчас эти помещения школе уже не нужны, и детский сад можно открыть заново. В следующем году в трех группах на 70 детей будут проведены ремонтные работы, и в дальнейшим детсад будет расширяться», - отметила Алена Вицько.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  детсад, открытие, харьков
 
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