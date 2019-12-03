Новый требования к документам и «государство в смартфоне» заставили судей подтянуться в знании кибербезопасности

В первых числах декабря в Харькове состоится тренинг по вопросам кибербезопасности и применения электронных доказательств, как реакция на взрывную киберпреступности.
Национальная школа судей Украины собрала судей Харьковской, Сумской, Полтавской и Луганской областей (уголовное специализация) для участие в четырехдневном обучающем тренинге по вопросам киберпреступности и применения электронных доказательств.
Тренинг будет проводиться НШСУ в сотрудничестве с Проектом борьбы с киберпреступностью CyberEast, начавшимся в Харькове под эгидой Совета Европы и Европейского Союза.
Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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