03.12.2019 15:25

Новый требования к документам и «государство в смартфоне» заставили судей подтянуться в знании кибербезопасности

В первых числах декабря в Харькове состоится тренинг по вопросам кибербезопасности и применения электронных доказательств, как реакция на взрывную киберпреступности.



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Национальная школа судей Украины собрала судей Харьковской, Сумской, Полтавской и Луганской областей (уголовное специализация) для участие в четырехдневном обучающем тренинге по вопросам киберпреступности и применения электронных доказательств.

Тренинг будет проводиться НШСУ в сотрудничестве с Проектом борьбы с киберпреступностью CyberEast, начавшимся в Харькове под эгидой Совета Европы и Европейского Союза.