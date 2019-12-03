В Индустриальном районе прошел праздник для детей с ограниченными возможностями

Праздник «Мы вместе» для детей с ограниченными возможностями состоялся сегодня, 3 декабря, во Дворце детского и юношеского творчества «Исток».
В нем приняли участие более 100 воспитанников детских садов и школ Индустриального района.
Заместитель председателя районной администрации Елена Великанов пожелала присутствующим крепкого здоровья, уверенности в своих силах и исполнения желаний.
Для участников праздника подготовили игровую программу, также для них прошел небольшой концерт.
По завершению мероприятия дети получили сладкие подарки от депутатов городского и областного советов и мягкие игрушки от Детско-юношеской организации «Созвездие».
Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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