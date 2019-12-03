03.12.2019 17:41

В Индустриальном районе прошел праздник для детей с ограниченными возможностями

Праздник «Мы вместе» для детей с ограниченными возможностями состоялся сегодня, 3 декабря, во Дворце детского и юношеского творчества «Исток».



://city.kharkov.ua/

В нем приняли участие более 100 воспитанников детских садов и школ Индустриального района.



Заместитель председателя районной администрации Елена Великанов пожелала присутствующим крепкого здоровья, уверенности в своих силах и исполнения желаний.



Для участников праздника подготовили игровую программу, также для них прошел небольшой концерт.

По завершению мероприятия дети получили сладкие подарки от депутатов городского и областного советов и мягкие игрушки от Детско-юношеской организации «Созвездие».