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03.12.2019  17:41   

В Индустриальном районе прошел праздник для детей с ограниченными возможностями

Праздник «Мы вместе» для детей с ограниченными возможностями состоялся сегодня, 3 декабря, во Дворце детского и юношеского творчества «Исток».


://city.kharkov.ua/

В нем приняли участие более 100 воспитанников детских садов и школ Индустриального района.

Заместитель председателя районной администрации Елена Великанов пожелала присутствующим крепкого здоровья, уверенности в своих силах и исполнения желаний.

Для участников праздника подготовили игровую программу, также для них прошел небольшой концерт.

По завершению мероприятия дети получили сладкие подарки от депутатов городского и областного советов и мягкие игрушки от Детско-юношеской организации «Созвездие».

Источник:   ХГС
 Тэги:  дети, ограниченные, харьков, инклюзия, хтз
 
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