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04.12.2019  16:26   

Преподаватели соревновались в мультикульурности и мультиперспективности подачи истории харьковским подросткам (ФОТО)

3 декабря на базе Научно-методического педагогического центра проведено конкурсное испытание «Практическая работа» среди 15 конкурсантов номинаций «Зарубежная литература» и «История».


://kharkivosvita.net.ua
о условиям конкурсного соревнования учителя должны были разработать план-конспект урока и подобрать учебный материал по темам, определенным путем жеребьевки, и практически применить инновационные методы, формы и технологии обучения при проведении фрагмента урока с учениками учебных заведений города. 
 Участники номинации «Зарубежная литература» при работе с учениками Харьковской гимназии № 12 провели фрагмент урока, содержащий анализ и интерпретацию поэтического текста.
Конкурсанты номинации «История» продемонстрировали педагогическое мастерство по организации обучения истории с точки зрения мультикультурного и мультиперспективности. 
Фрагмент урока проведения с учащимися Харьковской гимназии № 169 на фото.
 
 
 
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  история, номинация, харьков, преподавание, учитель года
 
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