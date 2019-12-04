Преподаватели соревновались в мультикульурности и мультиперспективности подачи истории харьковским подросткам (ФОТО)

3 декабря на базе Научно-методического педагогического центра проведено конкурсное испытание «Практическая работа» среди 15 конкурсантов номинаций «Зарубежная литература» и «История».
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки. Утром и днем туман. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: