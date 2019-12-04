04.12.2019 16:26

Преподаватели соревновались в мультикульурности и мультиперспективности подачи истории харьковским подросткам (ФОТО)

3 декабря на базе Научно-методического педагогического центра проведено конкурсное испытание «Практическая работа» среди 15 конкурсантов номинаций «Зарубежная литература» и «История».



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о условиям конкурсного соревнования учителя должны были разработать план-конспект урока и подобрать учебный материал по темам, определенным путем жеребьевки, и практически применить инновационные методы, формы и технологии обучения при проведении фрагмента урока с учениками учебных заведений города.

Участники номинации «Зарубежная литература» при работе с учениками Харьковской гимназии № 12 провели фрагмент урока, содержащий анализ и интерпретацию поэтического текста.

Конкурсанты номинации «История» продемонстрировали педагогическое мастерство по организации обучения истории с точки зрения мультикультурного и мультиперспективности.

Фрагмент урока проведения с учащимися Харьковской гимназии № 169 на фото.