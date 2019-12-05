05.12.2019 09:36

Как питаются в школьных столовых старшеклассники Киевского района

От 14 до 20 гривен за комплексный обед. Такая ценовая политика в отношении питания старшеклассников в школьных столовых Харькова. Вибор блюд из качественных продуктов разнообразен.



// izvestia.kharkov.ua

К вкусному обеду готовь большую ложку. Так шутят о своих походах в столовую ученики школы №62 Киевского района. Учебное заведение достаточно большой, только в начальной школе здесь 466 малышей, а старшеклассников - 621. Из-за такой килькось воспитанников в школе два корпуса. В этом, в его столовой, харчуюються учащиеся с 5 по 11 классы. На большой перемене посетителей достаточно много. Сегодня в меню от поваров три гарнира, салаты, выпечка, а на горячее суп и традиционный украинский борщ.



Анна Крохмаль, заведующая школьной столовой:

Детки у нас очень любят борщ, особенно старшие и малыши. Свеколку пассеруем с томатом, морковочка, картошечка - всё как дома, чтобы было вкусно. И добавляем в конце зелень. Зимой зелень дети очень любят. Вот так зелени добавили и даже красивее стало. Да, да!



Чтобы не было больших очередей и все успели изрядно поесть в столовой разработали четкий план.



Анна Крохмаль, заведующая школьной столовой:

Каждое утро классный руководитель приходит и даёт заявку. Деток спрашивают, чтобы они хотели позавтракать или пообедать. У нас разнообразные гарниры, кто-то хочет картофель, кто-то рис с овощами, кто-то хочет гречку. И детки сами заказывают, подают нам заявку и мы им организованно накрываем и они приходят и кушают.



А вот кто желает прийти внеплановые, то пожалуйста. И для них выбор блюд не маленький.



Ирина, десятиклассница:

В столовой готовят, как по мне, на высоком уровне, это лично для меня. Что обычно берёшь кушать? Обычно я беру просто гарнир, что-нибудь из мяса, какую-нибудь котлету или тефтелю, смотря что есть. И чай. Иногда салат.



Алексей, одиннадцатиклассник:

Вообще готовят у нас прекрасно, т.е. лично я не жалуюсь, я не гурман, я всё ем. Мне только не нравится буряк, но, а так всё я ем. А так мне всё нравится.



Наталья Воробьева, главный специалист Департамента образования:

Большинство времени дети проводят в школе и поэтому и организаторы питания и администрации заведений принимают ряд мер для того, чтобы максимально разнообразить питание детей и сделать его доступным и качественным. Ну по ценовой политике если говорить о первых блюда, (СК) это от 3,5 гривен до 5 гривен. Если говорить о комплексные обеды, включающие в себя первое блюдо, гарнир, мясное или рыбное блюдо и напиток, то это от 14 до 20 гривен. Есть возможность в меню каждый день записано несколько комплексных обедов, вариантов комплексных обедов и дети могут выбирать. Также они могут просто выбрать второе блюдо - гарнир, мясное блюдо и салат - абсолютно никто не ограничивает детей в этом.



К тому же в этом учебном заведении, как и во многих по Харькову, произошли приятные перемены, рассказывает директор учебного заведения.



Александр Гряник, директор школы №62:

Только в этом году мы пережили капитальный ремонт пищеблока. Мы пережили в этом году замену практически всего оборудования технологического и это дает такие, я не побоюсь сказать, блестящие последствия. А главный результат - это то, что дети питаются с удовольствием. С Геннадием Адольфовичем, как говорится, не только интересно работать, а и очень ответственно работать. И мы все время и его заботы чувствуем и как говорится "строгий взгляд". Если коротко - спасибо и так держать, дай Бог здоровья!

