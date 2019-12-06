06.12.2019 19:18

В Харькове прошли вторые математические бои «Kharkiv Masters»

Награждение победителей II Турнира математических боев «Kharkiv Masters» состоялось сегодня, 6 декабря, в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина.



// city.kharkov.ua

В соревнованиях, которые прошли в санатории «Курорт «Берминводы», приняли участие 120 школьников 7-11-х классов из Харькова, Киева, Львова, Запорожья, Краматорска. Среди них - 8 победителей и 15 призеров Всеукраинской математической олимпиады. Команды на турнире были смешанными, в их состав вошли школьники из разных городов. Соревнования проводились в трех лигах - младшей, средней и старшей.

Как сообщила директор Харьковского физико-математического лицея №27 Юлия Еременко, в этом году география турнира немного расширилась.



«Мы собрали одаренных детей со всей Украины. Турнир носит не столько соревновательный характер, сколько обучающий. У детей появляется вкус к настоящей науке. Да они и сами - будущее нашей отечественной науки. Здорово, что это происходит в Харькове, что участники из других уголков нашей страны приезжают сюда. Им есть чему поучиться у нас, а нам - у них. Очень хочется, чтобы турнир продолжался и в будущем», - отметила Юлия Еременко.



Председатель жюри «Kharkiv Masters», учитель математики лицея №27 Сергей Лифиц рассказал, что в последний раз подобные соревнования проходили в Харькове около 15 лет назад.



«Аналогов этому турниру в Украине нет. Здесь самый высокий уровень задач, который возможен у нас в стране. Но дети очень довольны. В этом году самый длинный бой длился 7 часов 20 минут, что является рекордом. Просто нужно понимать, что это особые дети, они получают от этого удовольствие, их никто не заставляет сюда ехать. Им нравится, что они в таком окружении, среди сверстников, которые думают, как они сами. Их не так уж много в Украине, и они с удовольствием приезжают к нам», - отметил Сергей Лифиц.



После вручения командных и индивидуальных дипломов школьники поделились своими впечатлениями от математических боев.



«Второй раз принимаю участие в турнире. Очень атмосферный формат, когда не сам, а в команде ищешь решение очень сложных задач. У меня много знакомых из Харькова, которые серьезно занимаются математикой, и это отличное время для общения. К сожалению, это мой последний турнир в качестве участника. Но если в будущем меня пригласят в жюри, то я не откажусь», - рассказал одиннадцатиклассник из Львова Ярослав Романов.