09.12.2019 09:05

Как питаются дети, которые посещают продлёнку в школах Харькова (ВИДЕО)

Уроки уже закончены, однако домой не торопишься. Все это о детях, посещающих группы продленного дня. Кроме прогулок, отдыха и изучения уроков ученики посещают еще и столовую.



// izvestia.kharkov.ua

Так и в школе №78. Здесь для детворы комплексный, очень вкусный и сытный обед. Кроме первых и вторых блюд, сегодня в меню оладьи.



Светлана Юрьева, повар:

Мука, вода, дрожжи, яйцо, соль, сахар – замешивается. Подходит тесто и выпекаем. Насколько дети любят оладьи? Очень любят оладьи, очень любят блинчики, мы каждый день выпекаем и блинчики и оладьи с разными соусами. С тыквенным, малиновым, с апельсиновым. Бывает и с вареньем делаем, с разными поливками.



Однако сначала горячее – первое. Это тарелка свежесваренного овощного супа. Его, признаются повара 78 школы, здесь готовят по особому, по-домашнему.



Стефания и Давид, первоклашки:

– Кукуруза, лук, укроп, морковка. Картошка, морковь, капуста и всё.

– Но вкусно?

– Да!



Анна Боровик, заведующая школьной столовой:

Мы стараемся готовить горячие и разнообразные блюда. Учитываем пожелания детей и их родителей. Мы каждый день получаем свежие продукты, а главное натуральные и в процессе приготавливаем такие вкусные блюда детям.



И действительно вкусно, подтверждают родители школьников. Из школы дети приходят не голодные.



Татьяна, мать троих школьников:

Я довольна полностью питанием, довольна полностью обслуживанием персонала. Питание качественное, здоровое. И дети, приходя, рассказывают, что вкусненького сегодня пробовали в школе.



Наталья Воробьева, главный специалист Департамента образования

Неотъемлемой составляющей является, конечно, обед. На обед отводится 30 минут, здесь как раз дети имеют право выбора. Те дети, которые имеют право на льготное питание, они питаются бесплатно, это дети сироты, дети из малообеспеченных семей, дети участников АТО, дети с особыми образовательными потребностями, которые учатся в инклюзивных классах. Эти категории обеспечиваются бесплатно. Другие дети питаются за счет родителей. В меню всегда есть несколько вариантов комплексных обедов, несколько блюд, и дети их свободно выбирают, и заказ предоставляют в пищеблок.



К слову, пищеблок в школе обновленный, с современным оборудованием.



Александр Бендюк, директор школы №78:

Харьковский городской голова Геннадий Кернес плюс Харьковский городской совет делают всё возможное, чтобы улучшить качество питания в наших учебных учреждениях. В этом году, например, мы получили новое оборудование на пищеблок нашей школы. Получили то оборудование, которое с 2003 года никогда не менялось. На сегодняшний день мы видим ту заботу, то реальное отношение к школам, к детям, к будущему нашей страны со стороны нашего мэра Геннадия Адольфовича. Спасибо ему и всему городскому совету за такой прекрасный подход в воспитании наших детей!



