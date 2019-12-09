Главная Новости Образование В Харькове состоялся форум неформального образования
09.12.2019  13:45   

В Харькове состоялся форум неформального образования

Форум неформального образования «Kharkiv EDU Forum» прошел 8 декабря в инновационном парке «Unit City».


://city.kharkov.ua/

Он собрал более 250 участников - представителей сферы образования и бизнеса, подростков и молодежи. В мероприятии приняли участие заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот и директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

На форуме были представлены результаты исследования «Современный портрет харьковчан», целью которого является анализ самых популярных в мире навыков XXI века, потребностей современной молодежи и подростков, запроса на рынке труда относительно необходимых компетенций и их обсуждение с ведущими специалистами в сфере образования и молодежной политики.

Для участников форума прошли тематические и дискуссионные панели, а также тренинг.

«В мероприятии приняли участие лучшие спикеры Украины, собрались все организации, которые работают в нише неформального образования, чтобы обменяться опытом, сформировать планы на будущее.  Это было интересно и полезно как работодателям, так и всем другим представителям в этой отрасли, людям, которые хотят развиваться и совершенствоваться, чтобы быть актуальными на рынке труда», - отметил Алексей Чубаров.

Организатор мероприятия - общественная организация «Линк» при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта в рамках Городской целевой программы «Общественный бюджет (бюджет участия) города Харькова».

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  образование, форум, харьков, формат, общение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.12 Образование «Образование за решеткой» может получить легальную лицензию (ФОТО) 25.11 Образование В Харькове пройдут вторые математические бои 22.11 Образование Реформа образования: Лекторов вузов заменят ютуб–каналы а к ВНО добавят мотивационные «письма счастья»
 
 

Видео

До конца года в планах Департамента территориального контроля очистить город от 500 квадратных метров незаконных сооружений
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 