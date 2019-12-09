09.12.2019 13:45

В Харькове состоялся форум неформального образования

Форум неформального образования «Kharkiv EDU Forum» прошел 8 декабря в инновационном парке «Unit City».



://city.kharkov.ua/

Он собрал более 250 участников - представителей сферы образования и бизнеса, подростков и молодежи. В мероприятии приняли участие заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот и директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.



На форуме были представлены результаты исследования «Современный портрет харьковчан», целью которого является анализ самых популярных в мире навыков XXI века, потребностей современной молодежи и подростков, запроса на рынке труда относительно необходимых компетенций и их обсуждение с ведущими специалистами в сфере образования и молодежной политики.



Для участников форума прошли тематические и дискуссионные панели, а также тренинг.



«В мероприятии приняли участие лучшие спикеры Украины, собрались все организации, которые работают в нише неформального образования, чтобы обменяться опытом, сформировать планы на будущее. Это было интересно и полезно как работодателям, так и всем другим представителям в этой отрасли, людям, которые хотят развиваться и совершенствоваться, чтобы быть актуальными на рынке труда», - отметил Алексей Чубаров.



Организатор мероприятия - общественная организация «Линк» при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта в рамках Городской целевой программы «Общественный бюджет (бюджет участия) города Харькова».