Харьковские школьники на скорость собрали АКМ, снарядили магазин и отстрелялись

Районные соревнования по пулевой стрельбе среди учащихся 10-11-х классов прошли в Харьковском лицее №107.
Мероприятие было посвящено Дню Вооруженных Сил Украины.
В программу соревнований также вошли разборка/сборка автомата и снаряжение магазина патронами согласно нормативам учебной программы предмета «Защита Отечества».
В основном виде соревнований - пулевой стрельбе - первое место заняла команда лицея №107, второе - школ №16 и 62, третье - школ №110, 165 и гимназии №172.
Кубок победителям вручил заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев.
Перед участниками соревнований выступили представители парадного расчета Национальной академии Национальной гвардии Украины, ансамбль бального танца «Креатив» и театр народного танца «Заповит» Харьковской государственной академии культуры.
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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