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09.12.2019  16:26   

Харьковские школьники на скорость собрали АКМ, снарядили магазин и отстрелялись

Районные соревнования по пулевой стрельбе среди учащихся 10-11-х классов прошли в Харьковском лицее №107.


://city.kharkov.ua/

Мероприятие было посвящено Дню Вооруженных Сил Украины.

В программу соревнований также вошли разборка/сборка автомата и снаряжение магазина патронами согласно нормативам учебной программы предмета «Защита Отечества».

В основном виде соревнований - пулевой стрельбе - первое место заняла команда лицея №107, второе - школ №16 и 62, третье - школ №110, 165 и гимназии №172.

Кубок победителям вручил заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев.

Перед участниками соревнований выступили представители парадного расчета Национальной академии Национальной гвардии Украины, ансамбль бального танца «Креатив» и театр народного танца «Заповит» Харьковской государственной академии культуры.

Источник:   ХГС
 Тэги:  соревнование, снаряжение, автомат, харьков, магазин
 
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