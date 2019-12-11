11.12.2019 18:28

В Харькове повысили стоимость питания в школах и детских садах

В городе увеличили денежные нормы питания для воспитанников детсадов, учащихся школ и ПТУ на 2020 год.



://city.kharkov.ua/

Соответствующее решение было принято сегодня, 11 декабря, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.



Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, с 1 января питание одного ребенка от 1 до 3-х лет увеличится на 5 грн и составит 25 грн в день, для детей от 3 до 6 лет - с 25 до 30 грн. Стоимость питания для школьников 1-4-х классов увеличится на одну гривну и составит 12 грн. Бесплатные завтраки в 2020 году ежедневно будут получать более 54 тыс. детей. Эти расходы покрываются полностью за счет городского бюджета.

Ольга Деменко отметила, что в городе большое количество детей из льготных категорий (дети-сироты, дети под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей), в том числе школьники и дошкольники, которые также питаются за счет средств местного бюджета. Кроме того, по решению сессии городского совета сегодня более 3 тыс. детей участников АТО, помимо беслптных завтраков, получают и бесплатные обеды. С нового года стоимость питания для таких категорий детей возрастет с 14 до 15 грн, а для льготников-учащихся ПТУ составит 55 грн.



Также сегодня исполком утвердил стоимость питания в детском доме «Семья» и школе-интернате для малообеспеченных детей - в размере 65 грн.



Ольга Деменко отметила, что повышенное внимание к правильной организации питания детей в Харькове проявляется не только в денежных нормах. «В этом году более 10 пищеблоков харьковских школ были капитально отремонтированы. За последние три года мы заменили более 1 тыс. единиц технологического оборудования в учреждениях образования: электрические плиты, мясорубки, сковородки и пр. То есть, чтобы питание детей было полноценным, мало выделить средства, надо еще пользоваться современными технологиями и менять оборудование, а также систематически повышать квалификацию персонала, работающего на пищеблоках», - подчеркнула директор департамента.



Напомним, что 40% стоимости питания воспитанников детских садов финансируется из городского бюджета, остальную часть оплачивают родители. При этом Ольга Деменко подчеркнула, что по сравнению с другими городами Харьков берет на себя наибольший процент этой суммы.



Отметим, что за счет средств города учащиеся 1-х классов в течение последних 10 лет получают бесплатное молоко.