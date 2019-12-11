11.12.2019 19:48

Награждение победителей конкурса на лучший дистанционный курс в 2019 году

11 декабря 2019 на базе Научно-методического педагогического центра состоялся семинар «Платформа Moodle для организации смешанного обучения и использования технологий дистанционного обучения в современной школе».



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Во время семинара ведущие ученые Харьковской гуманитарно-педагогической академии, Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина определили состояние и перспективы дистанционного обучения в образовательном процессе, проанализировали разработаны дистанционные курсы, представленные на конкурс на лучший дистанционный курс, который проводится с целью привлечения педагогических работников учебных заведений города к внедрению в систему работы элементов дистанционного обучения.

В 2019 году педагоги города представляли свои работы в трех номинациях: биология, история и украинская литература.

На конкурс было представлено 37 работ. Был определен 21 победитель.

Почетными грамотами Департамента образования Харьковского городского совета награждены:

в номинации «Биология»:

- Василец Ольга Александровна, учитель биологии Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 85, занявшая I место.

в номинации «История»:

- Леус Лариса Вадимовна, учитель истории Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 87.

- Смага Татьяна Васильевна, учитель истории Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 108.

в номинации «Украинская литература»:

- Балагур Юлия Евгеньевна, учитель украинского языка и литературы Харьковской гимназии № 152.

В номинации «Украинская литература»

дипломом I степени награждена - Боровкова Инна Константиновна, учитель украинского языка и литературы Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия».

Дипломами II степени награждены:

- Ситало Виктория Евгеньевна, учитель украинского языка и литературы Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 75.

- Выходец Елена Викторовна, учитель украинского языка и литературы Харьковской гимназии № 116.

Дипломами III степени награждены:

- Проценко Ольга Ивановна, учитель украинского языка и литературы Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 66.

- Бабичева Светлана Николаевна, учитель украинского языка и литературы Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 110.

- Овсянникова Татьяна Юрьевна, учитель украинского языка и литературы Харьковской гимназии № 43.

Дипломом за победу в номинации «Лучший авторский видеопроект» отмечена Кожемякина Антонина Ивановна, учитель украинского языка и литературы Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 143.

В номинации «Биология»

дипломами II степени награждены:

- Ельцина Анна Витальевна, учитель биологии Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия».

- Жарикова Надежда Александровна, учитель биологии Харьковского педагогического лицея № 4.

Дипломом III степени награждены:

- Колодезная Светлана Вячеславовна, учитель биологии Харьковского лицея № 141.

- Воробьева Антонина Михайловна, учитель биологии Харьковской общеобразовательной школы II - III ступеней № 69.

- Беспалова Наталья Юрьевна, учитель биологии Харьковской общеобразовательной школы №153.

В номинации «История»

дипломами II степени награждены:

- Труш Светлана Николаевна, учитель истории ХПНК «Харьковская общеобразовательная онлайн-школа I-III ступеней« Альтернатива »Харьковской области».

- Дурицкий Петр Сергеевич, учитель истории Харьковской гимназии № 12.

- Кочанова Наталья Владимировна, учитель истории Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 126.

Дипломом III степени награждены:

- Рубан Лилия Владимировна, учитель истории Харьковской гимназия № 172.

- Борисова Светлана Васильевна, учитель истории Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 113.