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11.12.2019  19:48   

Награждение победителей конкурса на лучший дистанционный курс в 2019 году

11 декабря 2019 на базе Научно-методического педагогического центра состоялся семинар «Платформа Moodle для организации смешанного обучения и использования технологий дистанционного обучения в современной школе».


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Во время семинара ведущие ученые Харьковской гуманитарно-педагогической академии, Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина определили состояние и перспективы дистанционного обучения в образовательном процессе, проанализировали разработаны дистанционные курсы, представленные на конкурс на лучший дистанционный курс, который проводится с целью привлечения педагогических работников учебных заведений города к внедрению в систему работы элементов дистанционного обучения.
   В 2019 году педагоги города представляли свои работы в трех номинациях: биология, история и украинская литература. 
На конкурс было представлено 37 работ. Был определен 21 победитель.
   Почетными грамотами Департамента образования Харьковского городского совета награждены:
   в номинации «Биология»:
   - Василец Ольга Александровна, учитель биологии Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 85, занявшая I место.
   в номинации «История»:
   - Леус Лариса Вадимовна, учитель истории Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 87.
   - Смага Татьяна Васильевна, учитель истории Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 108.
   в номинации «Украинская литература»:
   - Балагур Юлия Евгеньевна, учитель украинского языка и литературы Харьковской гимназии № 152.
 
   В номинации «Украинская литература»
дипломом I степени награждена - Боровкова Инна Константиновна, учитель украинского языка и литературы Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия».
   Дипломами II степени награждены:
   - Ситало Виктория Евгеньевна, учитель украинского языка и литературы Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 75.
   - Выходец Елена Викторовна, учитель украинского языка и литературы Харьковской гимназии № 116.
   Дипломами III степени награждены:
   - Проценко Ольга Ивановна, учитель украинского языка и литературы Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 66. 
   - Бабичева Светлана Николаевна, учитель украинского языка и литературы Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 110.
   - Овсянникова Татьяна Юрьевна, учитель украинского языка и литературы Харьковской гимназии № 43.
   Дипломом за победу в номинации «Лучший авторский видеопроект» отмечена Кожемякина Антонина Ивановна, учитель украинского языка и литературы Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 143.
 
   В номинации «Биология»
дипломами II степени награждены:
  - Ельцина Анна Витальевна, учитель биологии Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия».
   - Жарикова Надежда Александровна, учитель биологии Харьковского педагогического лицея № 4.
   Дипломом III степени награждены:
   - Колодезная Светлана Вячеславовна, учитель биологии Харьковского лицея № 141.
   - Воробьева Антонина Михайловна, учитель биологии Харьковской общеобразовательной школы II - III ступеней № 69.
   - Беспалова Наталья Юрьевна, учитель биологии Харьковской общеобразовательной школы №153.
 
   В номинации «История»
дипломами II степени награждены:
   - Труш Светлана Николаевна, учитель истории ХПНК «Харьковская общеобразовательная онлайн-школа I-III ступеней« Альтернатива »Харьковской области». 
   - Дурицкий Петр Сергеевич, учитель истории Харьковской гимназии № 12.
   - Кочанова Наталья Владимировна, учитель истории Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 126.
   Дипломом III степени награждены:
   - Рубан Лилия Владимировна, учитель истории Харьковской гимназия № 172.
   - Борисова Светлана Васильевна, учитель истории Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 113.
 
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  участники, курс, дистанция, харьков, награждение
 
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