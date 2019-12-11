11.12.2019 19:48
Награждение победителей конкурса на лучший дистанционный курс в 2019 году
11 декабря 2019 на базе Научно-методического педагогического центра состоялся семинар «Платформа Moodle для организации смешанного обучения и использования технологий дистанционного обучения в современной школе».
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Во время семинара ведущие ученые Харьковской гуманитарно-педагогической академии, Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина определили состояние и перспективы дистанционного обучения в образовательном процессе, проанализировали разработаны дистанционные курсы, представленные на конкурс на лучший дистанционный курс, который проводится с целью привлечения педагогических работников учебных заведений города к внедрению в систему работы элементов дистанционного обучения.
В 2019 году педагоги города представляли свои работы в трех номинациях: биология, история и украинская литература.
На конкурс было представлено 37 работ. Был определен 21 победитель.
Почетными грамотами Департамента образования Харьковского городского совета награждены:
в номинации «Биология»:
- Василец Ольга Александровна, учитель биологии Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 85, занявшая I место.
в номинации «История»:
- Леус Лариса Вадимовна, учитель истории Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 87.
- Смага Татьяна Васильевна, учитель истории Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 108.
в номинации «Украинская литература»:
- Балагур Юлия Евгеньевна, учитель украинского языка и литературы Харьковской гимназии № 152.
В номинации «Украинская литература»
дипломом I степени награждена - Боровкова Инна Константиновна, учитель украинского языка и литературы Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия».
Дипломами II степени награждены:
- Ситало Виктория Евгеньевна, учитель украинского языка и литературы Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 75.
- Выходец Елена Викторовна, учитель украинского языка и литературы Харьковской гимназии № 116.
Дипломами III степени награждены:
- Проценко Ольга Ивановна, учитель украинского языка и литературы Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 66.
- Бабичева Светлана Николаевна, учитель украинского языка и литературы Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 110.
- Овсянникова Татьяна Юрьевна, учитель украинского языка и литературы Харьковской гимназии № 43.
Дипломом за победу в номинации «Лучший авторский видеопроект» отмечена Кожемякина Антонина Ивановна, учитель украинского языка и литературы Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 143.
В номинации «Биология»
дипломами II степени награждены:
- Ельцина Анна Витальевна, учитель биологии Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия».
- Жарикова Надежда Александровна, учитель биологии Харьковского педагогического лицея № 4.
Дипломом III степени награждены:
- Колодезная Светлана Вячеславовна, учитель биологии Харьковского лицея № 141.
- Воробьева Антонина Михайловна, учитель биологии Харьковской общеобразовательной школы II - III ступеней № 69.
- Беспалова Наталья Юрьевна, учитель биологии Харьковской общеобразовательной школы №153.
В номинации «История»
дипломами II степени награждены:
- Труш Светлана Николаевна, учитель истории ХПНК «Харьковская общеобразовательная онлайн-школа I-III ступеней« Альтернатива »Харьковской области».
- Дурицкий Петр Сергеевич, учитель истории Харьковской гимназии № 12.
- Кочанова Наталья Владимировна, учитель истории Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 126.
Дипломом III степени награждены:
- Рубан Лилия Владимировна, учитель истории Харьковской гимназия № 172.
- Борисова Светлана Васильевна, учитель истории Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 113.